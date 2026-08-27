Hàn Quốc đầu tư 2.300 tỷ won phát triển robot hình người

Hàn Quốc sẽ đầu tư 2.300 tỷ won (khoảng 1,66 tỷ USD) đến năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triển robot hình người hoàn chỉnh trong nước, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng chuyển sang lĩnh vực AI vật lý và robot thông minh.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Kế hoạch và Ngân sách Hàn Quốc ngày 27/8 cho biết kế hoạch trên được xây dựng trong quá trình chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2027.

Chính phủ Hàn Quốc trước mắt đề xuất dành 600 tỷ won trong năm tới để hình thành nền tảng phát triển và sản xuất hàng loạt robot hình người, hướng tới ứng dụng trong 10 ngành công nghiệp chủ chốt.

Đồng thời, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện robot quan trọng từ khoảng 45% hiện nay lên 80%. Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 250 robot hình người do các doanh nghiệp trong nước phát triển vào năm 2027 và nâng tổng số lên 1.080 robot vào năm 2030 để cung cấp cho các trường đại học và viện nghiên cứu nhà nước.

Nếu tính cả các dòng robot không mang hình dạng người, trong đó có robot bốn chân, tổng số robot được Chính phủ Hàn Quốc mua sắm dự kiến đạt khoảng 5.000 đơn vị vào năm 2030.

Một trọng tâm khác là nâng cao năng lực công nghệ đối với các linh kiện mà Hàn Quốc hiện còn hạn chế về khả năng cạnh tranh, gồm bộ truyền động, bàn tay robot và cảm biến. Chính phủ Hàn Quốc đồng thời hỗ trợ phát triển chip AI hiệu năng cao và pin chuyên dụng, qua đó xây dựng chuỗi cung ứng trong nước cho robot hình người.

Bộ Kế hoạch và Ngân sách Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu hoàn thiện nền tảng công nghệ robot hình người toàn diện vào năm 2031, bao gồm cả việc phát triển hệ điều hành robot của riêng mình.

Đây được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong lĩnh vực robot thế hệ mới, khi AI ngày càng được tích hợp với các hệ thống máy móc có khả năng nhận thức, ra quyết định và tương tác trực tiếp với môi trường vật lý./.

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