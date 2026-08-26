Growth Hack Series: Agentic AI không còn là khái niệm

Growth Hack Series: CxO Dinner Hanoi 2026 với chủ đề Agentic AI, Data, CX: Câu chuyện triển khai của các Enterprise dẫn đầu đã diễn ra ngày 29/7/2026 tại Khách sạn Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake.

Sự kiện do Insider One tổ chức đã diễn ra thành công, quy tụ hơn 40 lãnh đạo C-Level đến từ các tập đoàn và ngân hàng hàng đầu Việt Nam, cùng nhìn lại một chặng đường công nghệ và chia sẻ những case study triển khai thực chiến.

Marketing Automation từng là từ khóa của năm 2020. CDP thống trị năm 2023. Bây giờ, câu chuyện đã chuyển sang Agentic AI, và tại sự kiện, đây không còn là lý thuyết trên slide mà là công nghệ đang chạy live trên hệ thống thật.

Từ Personalization đến Agentic AI: một chu kỳ 3 năm lặp lại suốt 9 năm

Mở đầu sự kiện, ông Jack Nguyễn, Regional Managing Director SEA & GCR của Insider One, đi thẳng vào một quan sát xuyên suốt 9 năm: cứ khoảng 3 năm, thị trường Việt Nam lại xuất hiện một từ khóa công nghệ mới. Năm 2017 là cá nhân hóa trải nghiệm (Personalization). Năm 2020 là tự động hóa Marketing (Marketing Automation). Năm 2023 là nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP). Ở thời điểm hiện tại, từ khóa đó là Agentic AI.

Xuyên suốt cả 4 giai đoạn, sứ mệnh của Insider One giữ nguyên, đó là giúp doanh nghiệp bản địa tăng trưởng bền vững bằng công nghệ lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp đội ngũ am hiểu thị trường địa phương.

Để chứng minh cho chu kỳ này bằng dữ liệu thực tế, ông Jack Nguyễn dẫn ra Digital Maturity Scorecard mà Insider One theo dõi tại thị trường Việt Nam suốt 9 năm qua. Điểm xuất phát gần như bằng không: dữ liệu phân mảnh, thiếu hệ thống theo dõi, chưa có công cụ cá nhân hóa. Bước ngoặt lớn nhất không đến từ công nghệ, mà đến từ sự thay đổi tư duy hợp tác đa phòng ban trong nội bộ doanh nghiệp.

Nhiều ngân hàng lớn như ACB, BIDV, MSB đã cùng Insider tổ chức các workshop đa phòng ban để thống nhất chiến lược dữ liệu, từ đó đồng bộ hóa dữ liệu người dùng, điểm xếp hạng tín nhiệm và lịch sử giao dịch.

Kết quả là các hạng mục như cá nhân hóa theo từng giai đoạn, phân tập khách hàng chuyên sâu theo dòng sản phẩm, và phủ sóng đa kênh qua Zalo, SMS, Gamification để tăng LTV hiện đạt mức trưởng thành từ 3,5 đến 4 trên thang điểm 5.

Ông Jack Nguyễn cũng đưa ra một quan sát ít người ngờ tới: các doanh nghiệp tại Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đang chủ động tham khảo lại các mô hình chuyển đổi số thành công tại Việt Nam. Theo ông, khoảng 50% trong Top 20 doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất Việt Nam hiện đang đồng hành cùng công nghệ Insider One, với những cái tên gắn bó lâu năm như Vietnam Airlines (9 năm), FPT Shop (gần 10 năm) và MBBank (8 năm).

Bài toán tiếp theo: Data Empowerment và One Platform

Về định hướng mở rộng, ông Jack Nguyễn xác định bài toán hiện tại nằm ở tầng dữ liệu và trao quyền dữ liệu (Data Empowerment), cụ thể là sự kết nối chặt chẽ giữa lãnh đạo công nghệ (CTO/CDO) và lãnh đạo tăng trưởng/Marketing (CMO/CGO).

Việc hợp nhất các hệ thống đang phân mảnh (CDP, Personalization, Marketing Cloud, Messaging) về một nền tảng duy nhất giúp doanh nghiệp tối ưu tổng chi phí sở hữu (TCO), với mức giảm chi phí vận hành tech stack được ông Jack Nguyễn ước tính từ 40% đến 50%.

Song song với bài toán nền tảng, ông đề cập đến thách thức hợp nhất dữ liệu ở cấp tập đoàn nhằm thúc đẩy bán chéo (cross-sell) giữa các công ty con hoặc trong cùng một hệ sinh thái, mà không cần gộp toàn bộ cơ sở dữ liệu về một nơi duy nhất. Ông lấy ví dụ mô hình của Singapore Airlines khi kết hợp cùng Scoot và ứng dụng Kris+ để minh họa cách tiếp cận này.

Khép lại phần trình bày, ông Jack Nguyễn khẳng định xu hướng dịch chuyển sang các AI Agent chủ động (Agentic-Native) là điều tất yếu, vừa tối ưu hiệu suất làm việc của đội ngũ nội bộ, vừa mang lại trải nghiệm Shopping Agent và Support Agent trực tiếp cho người dùng cuối.

Khi AI Agent chủ động vận hành, không chỉ trả lời câu hỏi

Phần được mong chờ nhất sự kiện là demo trực tiếp của ông Minh Nguyễn, Sr. Technical Manager Global tại Insider One. Bốn phân đoạn demo lần lượt cho thấy Agentic AI không phải một tính năng đơn lẻ, mà là cách vận hành mới cho toàn bộ vòng đời marketing, từ tạo chiến dịch, cá nhân hóa, cho đến chăm sóc khách hàng.

1. Marketing Ops Agents: Từ prompt đến chiến dịch hoàn chỉnh

Thay vì thao tác qua nhiều bước thủ công, đội ngũ marketing chỉ cần ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để các AI Agent (Journey, Segment, Design, Insight) tự động dựng chiến dịch. Minh Nguyễn demo trực tiếp việc dùng một prompt duy nhất để tạo ra một mini-game đoán từ ngay trên website, AI Agent tự động tuân thủ brand guideline đã cài đặt sẵn (màu sắc, logo, phông chữ Be Vietnam Pro Bold, văn phong thương hiệu) nhưng vẫn cho phép chỉnh sâu bằng HTML/CSS/JS nếu cần.

Cùng cơ chế đó, Smart Journey Creator và Smart Segment Creator giúp dựng hành trình đa kênh và phân tập khách hàng theo RFM, nhóm Membership hay điểm Loyalty chỉ trong vài câu lệnh.

2. Kết nối Insider One với Claude qua MCP

Đây là phần demo mang tính bước ngoặt nhất về công nghệ: Insider One kết nối trực tiếp với các công cụ AI bên ngoài thông qua giao thức MCP (Model Context Protocol), cụ thể là trên Claude Client.

Ngay trên giao diện chat, Minh Nguyễn gọi API để lấy báo cáo xu hướng chiến dịch email/journey theo tuần, sau đó yêu cầu Claude viết luôn nội dung email marketing ở định dạng HTML chuẩn, tạo template và kích hoạt chiến dịch, không cần rời khỏi cửa sổ chat để quay lại hệ thống Insider.

3. Cá nhân hóa 1:1 cấp độ ngân hàng, tính toán real-time

Ở kịch bản gợi ý sản phẩm ngân hàng, hệ thống tính toán số dư CASA trung bình 30 ngày gần nhất và tổng giá trị giao dịch để xác định sản phẩm phù hợp (ví dụ khoản vay Pay/Overdraft) ngay khi sự kiện phát sinh, không cần xử lý thủ công.

Tính năng Call an Agent sau đó gọi thẳng API sang hệ thống Core Banking để kiểm tra điều kiện phê duyệt, rồi trả về nội dung tin nhắn cá nhân hóa theo cấu trúc dữ liệu Array Object. Đây chính là ranh giới giữa một CDP truyền thống và một nền tảng agentic thật sự: dữ liệu không chỉ được lưu trữ, mà được dùng để ra quyết định ngay lập tức.

4. Support Agent: Không còn là chatbot theo kịch bản

Phân đoạn demo cuối là Support Agent, được nhấn mạnh là khác biệt hoàn toàn so với chatbot rule-based truyền thống vì sống trên dữ liệu real-time và ngữ cảnh người dùng. Minh Nguyễn thiết lập personality, nạp knowledge base bằng cách tự động cào dữ liệu từ URL website và tài liệu, sau đó gán các Action nâng cao.

Trên website mô phỏng của MSB, Support Agent tư vấn chính xác hạn mức và phí thường niên của thẻ MSB Visa Travel, luôn kèm đường dẫn nguồn minh bạch, và sẵn sàng chuyển tiếp sang đội ngũ hỗ trợ trực tiếp khi khách hàng yêu cầu.

Khép lại phần demo, Minh Nguyễn hé lộ Autonomous Agent, phiên bản chuyển dịch từ AI hỗ trợ (Assisted) sang AI tự vận hành (Autonomous), dự kiến ra mắt trong quý 4. Với Autonomous Agent, người dùng chỉ cần ra lệnh về outcome mong muốn, AI sẽ tự điều phối, thử nghiệm kịch bản và tối ưu hóa hành trình mà không cần can thiệp từng bước.

Tuân thủ pháp lý: Câu chuyện không thể bỏ qua trong 2026

Ông Hoàng Hà, DPO & AI Governance tại Data Protectify, đưa ra bức tranh pháp lý đang siết chặt tại Việt Nam: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực 1/1/2026), Luật Trí tuệ nhân tạo (1/3/2026) và Luật An ninh mạng (1/7/2026). Mức phạt được nêu ra có thể lên tới 10 lần doanh thu từ hành vi mua bán dữ liệu trái phép.

Với các doanh nghiệp đang triển khai AI Agent trong sản phẩm của mình, thông điệp quan trọng nhất là: vai trò Deployer (tích hợp AI có sẵn) vẫn phải gánh nghĩa vụ tuân thủ theo toàn bộ AI Lifecycle, không phải vì doanh nghiệp tự phát triển AI.

VETC Digital: Từ hạ tầng giao thông đến D2C

VETC Digital, đơn vị phục vụ 75% lượng xe lưu thông tại Việt Nam, chia sẻ hành trình chuyển dịch từ dịch vụ thu phí không dừng sang mô hình D2C toàn diện. Thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở việc chuẩn hóa dữ liệu giữa chủ xe và người lái xe, hai tập dữ liệu vốn chạy song song và thường xuyên lệch nhau.

Sau khi giải quyết bài toán này cùng Insider One, VETC triển khai mô hình chấm điểm khách hàng theo 4 nhóm (Cold, Warm, Hot, Super Hot), tự động nuôi dưỡng nhóm Cold/Warm qua App Push và ZNS, đồng thời chuyển thẳng nhóm Hot/Super Hot sang Call Center.

Kết quả được chia sẻ tại sự kiện: chiến dịch App Push đúng thời điểm giúp tăng 152,93% tỷ lệ khách hàng quay lại màn hình sản phẩm bảo hiểm RSA, với CTR App Push đạt 2,03%.

Góc nhìn từ F88 và Green SM: Tăng trưởng không đợi thị trường hoàn hảo

Trong phiên thảo luận do ông Jack Nguyễn dẫn dắt, ông Nhân Ngô (F88) chia sẻ mô hình "Phygital" phục vụ tập khách hàng bình dân, ưu tiên chỉ số Retention trước Revenue trong phễu AARRR.

Ông Giáp Lê (Green SM) mô tả cách đơn vị theo dõi các tín hiệu hành vi như "Time to Second" (thời gian giữa chuyến đi đầu và chuyến thứ hai) để giữ chân khách hàng mà không phụ thuộc vào khuyến mãi.

Cả hai câu chuyện đều xoay quanh một nguyên tắc chung: tăng trưởng bền vững đến từ việc hiểu hành vi khách hàng ở cấp độ chi tiết, không phải từ việc tăng ngân sách marketing.

Từ cá nhân hóa đến CDP, và giờ là Agentic AI, mỗi giai đoạn công nghệ tại Việt Nam đều rút ngắn khoảng cách giữa dữ liệu và hành động. Các doanh nghiệp đi đầu không còn hỏi "AI Agent có nên dùng không," mà đang hỏi "triển khai ở đâu trước để tạo tác động nhanh nhất."

Nếu đội ngũ của bạn đang cân nhắc hợp nhất CDP, Marketing Cloud và Agentic AI về một nền tảng duy nhất, đây là thời điểm để xem cách vận hành thực tế thay vì chỉ đọc case study./.