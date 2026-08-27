Apple có thể xuất xưởng 10 triệu iPhone gập trong năm đầu tiên

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được dự báo sẽ đạt hơn 10 triệu máy xuất xưởng trong năm đầu tiên có mặt trên thị trường, qua đó vực dậy phân khúc điện thoại gập vốn đang trên đà suy giảm.

Đây là dự báo vừa được công ty nghiên cứu thị trường IDC đưa ra.

Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp này dự kiến ra mắt trong tháng 9/2026, đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia thị trường thiết bị màn hình gập – phân khúc do Samsung Electronics (Hàn Quốc) khai phá cách đây bảy năm.

IDC nhận định mẫu iPhone gập với kiểu dáng hộ chiếu sẽ ghi nhận thành công nhất định, bất chấp mức giá lên tới 2.500 USD. Họ đánh giá Apple đang nhắm tới một nhóm khách hàng rất chọn lọc, những người sẵn lòng chờ để được sở hữu thiết bị mới nhất.

Điện thoại gập có kích thước tương đương một chiếc điện thoại thông thường, nhưng mở ra như một cuốn sách để trở thành máy tính bảng. Dù đã xuất hiện nhiều năm, dòng sản phẩm này vẫn chỉ là một phân khúc ngách.

IDC cho rằng sự tham gia của Apple sẽ tạo động lực mới, giúp phân khúc điện thoại gập tránh được mức sụt giảm hai chữ số trong năm nay. Thay vào đó, hãng nghiên cứu dự báo phân khúc này sẽ tăng trưởng 12,6% trong năm 2026 và tăng tốc lên mức 18% trong năm 2027.

Đáng chú ý, IDC ước tính Apple sẽ chiếm tới 40% tổng lượng điện thoại gập xuất xưởng toàn cầu vào năm 2027.

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường điện thoại thông minh với quy mô hơn 1 tỷ máy, điện thoại gập vẫn được xem là cơ hội sinh lời hấp dẫn đối với các nhà sản xuất nhờ mức giá bán cao.

Sức hấp dẫn đó càng rõ nét khi thị trường điện thoại thông minh nói chung đang chịu sức ép nặng nề.

IDC vừa điều chỉnh dự báo theo hướng bi quan hơn, cho rằng thị trường này sẽ giảm 16,7% trong năm nay - mức giảm kỷ lục và sâu hơn đáng kể so với ước tính trước đó.

Nguyên nhân chính đến từ đà tăng giá của chip nhớ cùng nhiều linh kiện khác, khiến sản xuất bị thu hẹp và giá bán bị đẩy lên.

IDC nhận định chính những linh kiện tạo nên năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là các linh kiện đang khan hiếm, trong khi chi phí dành cho những linh kiện đó đang được chuyển thẳng tới người tiêu dùng.

Theo IDC, kỷ nguyên của những chiếc điện thoại thông minh giá rẻ đã khép lại./.

Apple báo lãi vượt kỳ vọng trong quý cuối nhiệm kỳ của CEO Tim Cook Nhu cầu iPhone mạnh mẽ, sự phục hồi nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc và mức tăng trưởng hai con số ở mọi khu vực hoạt động đã giúp "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đạt kết quả ấn tượng.