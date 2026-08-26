Huawei và HP đạt thỏa thuận chia sẻ bằng sáng chế wifi

Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) ngày 26/8 thông báo vừa đạt được thỏa thuận cấp phép chéo kéo dài nhiều năm với hãng sản xuất máy tính HP (Mỹ).

Thỏa thuận cho phép hai bên khai thác chéo các bằng sáng chế công nghệ wifi của nhau, bao gồm cả tiêu chuẩn wifi 7 mới nhất. Chi tiết tài chính của bản hợp đồng không được tiết lộ.

HP lập tức lên tiếng làm rõ rằng đây chỉ là thỏa thuận cấp phép thông thường đối với những "bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn" (SEP) nhằm đảm bảo thiết bị tương thích với mạng không dây.

HP nhấn mạnh động thái này không đại diện cho bất kỳ mối quan hệ đối tác, hợp tác thương mại hay chiến lược sâu rộng nào khác với Huawei.

Thỏa thuận mới nhất đánh dấu bước hòa giải giữa hai "ông lớn" công nghệ sau những va chạm pháp lý.

Vào tháng 8/2025, Huawei từng khởi kiện HP tại Tòa án Sáng chế Thống nhất châu Âu với cáo buộc hãng máy tính Mỹ sử dụng trái phép bằng sáng chế wifi 6.

Căng thẳng chỉ hạ nhiệt vào tháng 11/2025 khi HP quyết định tham gia Sisvel, nhóm cung cấp quyền truy cập một cửa cho khoảng 2.000 bằng sáng chế thiết yếu liên quan đến wifi 6.

Theo Huawei, thỏa thuận trực tiếp lần này mang tính toàn diện hơn vì mở rộng phạm vi sang cả các công nghệ wifi 7.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế nắm giữ bằng sáng chế hàng đầu của Huawei trong các tiêu chuẩn không dây toàn cầu, bất chấp việc Washington đưa tập đoàn này vào danh sách đen thương mại từ năm 2019. Các lệnh cấm của Mỹ chủ yếu hạn chế Huawei mua bán bán dẫn và phần mềm cốt lõi, nhưng không cấm các thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế.

Hiện tại, Huawei đang thu phí bản quyền 50 xu Mỹ cho mỗi thiết bị điện tử tiêu dùng tích hợp công nghệ wifi 6 của hãng.

Tính đến cuối năm 2025, thế giới đã có hơn 1,6 tỷ thiết bị điện tử (không bao gồm điện thoại di động) sử dụng các phát minh liên quan đến wifi của Huawei.

Trong khi đó, HP hiện đang duy trì vị thế là nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn thứ hai thế giới. Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu Gartner, HP đang nắm giữ 21,3% thị phần toàn cầu, chỉ đứng sau Lenovo của Trung Quốc./.

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