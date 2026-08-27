Những điều khoản đáng chú ý trong thỏa thuận bảo vệ trẻ em của Meta

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hồ sơ tòa án công bố ngày 26/8 đã hé lộ những điều khoản đáng chú ý trong thỏa thuận dàn xếp giữa Meta Platforms và các bang của Mỹ về an toàn trẻ em trên mạng, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên, tăng cường xác minh độ tuổi và mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh.



Theo thỏa thuận, Meta phải áp dụng giới hạn sử dụng hằng ngày và chế độ chặn truy cập vào ban đêm đối với người dùng thanh thiếu niên; tăng cường các biện pháp xác minh độ tuổi nhằm ngăn trẻ em tiếp cận các ứng dụng không phù hợp; đồng thời bổ sung công cụ giúp cha mẹ và người giám hộ quản lý việc sử dụng mạng xã hội của trẻ.

Các điều khoản trên nằm trong đề xuất “phán quyết đồng thuận” nhằm giải quyết vụ kiện liên bang liên quan cáo buộc Meta trình bày sai lệch về những ảnh hưởng của Facebook và Instagram đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.



Meta cho biết thỏa thuận “bao gồm khoản thanh toán khoảng 18 tỷ USD,” được chia thành nhiều khoản hằng năm trong vòng 10 năm. Nguồn tiền này sẽ được các bang sử dụng để tài trợ cho những sáng kiến bảo đảm an toàn trực tuyến cho thanh thiếu niên.

Meta cho biết các bang liên quan vụ kiện sẽ nhận khoảng 12,7 tỷ USD, tương đương 70%, của tổng khoản thanh toán dàn xếp trong 10 năm tới. Các bang này có thể nhận 5,3 tỷ USD còn lại, tương đương 30%, với điều kiện YouTube của Google và TikTok triển khai một số thay đổi đối với ứng dụng, chẳng hạn như giới hạn thời gian sử dụng hằng ngày dành cho thanh thiếu niên, các biện pháp xác minh độ tuổi và “chế độ ban đêm.”



Các đối thủ của Meta cũng phải đồng ý trả một khoản tiền tương ứng với 30% còn lại, “trong đó một nửa số tiền còn lại gắn với khoản thanh toán của YouTube và một nửa gắn với TikTok.”



Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta đánh giá thỏa thuận sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ mạng xã hội gây tổn hại cho trẻ em, trong đó Meta đã cam kết thực hiện những thay đổi quy mô lớn trong vòng vài tháng tới.

Trong khi đó, Giám đốc pháp lý Meta C.J. Mahoney cho rằng khuôn khổ mới sẽ giúp phụ huynh dễ dàng quản lý việc con em mình sử dụng các nền tảng của công ty, đồng thời kêu gọi TikTok và YouTube áp dụng những biện pháp tương tự.



Thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers cho biết có xu hướng chấp thuận, song cần thêm thời gian để xem xét đầy đủ các điều khoản.



Tuần trước, phiên tòa đã bắt đầu với phần tranh luận tổ chức tại tòa án liên bang ở Oakland, California. Vụ kiện do những người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California, Colorado, New Jersey và Kentucky dẫn dắt, đại diện cho một nhóm lưỡng đảng gồm 29 tổng chưởng lý, trong một vụ kiện hợp nhất bắt nguồn từ một vụ kiện năm 2023.

Theo một người phát ngôn của tòa án, phiên tòa đã được tạm đình chỉ trong khi chờ xem xét thỏa thuận giữa các bên.



Trong vụ kiện, tổng chưởng lý các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey cáo buộc Meta thiết kế các nền tảng Facebook và Instagram theo hướng gây nghiện, gây tổn hại cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Họ cũng cho rằng Meta vi phạm luật liên bang về quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong giới trẻ trên toàn nước Mỹ.



Trong khi đó, Meta cho rằng các bang chỉ tập trung vào một số tính năng nhất định mà bỏ qua những biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi do công ty triển khai.

Các biện pháp này bao gồm thiết lập tài khoản thanh thiếu niên ở chế độ riêng tư theo mặc định, nhắc nhở giới hạn thời gian sử dụng, cung cấp công cụ giám sát cho phụ huynh, đồng thời hạn chế đối tượng có thể liên hệ với thanh thiếu niên và nội dung họ được phép xem.



Vụ xét xử này chỉ là một trong số nhiều vụ kiện mà Meta phải đối mặt với những cáo buộc tương tự. Vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn và thẩm phán ở New Mexico đã phạt Meta hơn 900 triệu USD sau khi tổng chưởng lý bang lập luận rằng các nền tảng của công ty đã gây phương hại đến sức khỏe và lợi ích chung của cộng đồng.

Tại California, trong một vụ kiện khác, tòa án bang xác định Meta và Google phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn hại về sức khỏe tâm thần của một phụ nữ trẻ, sau khi nguyên đơn cáo buộc các nền tảng của hai công ty cùng một số bên liên quan góp phần gây ra tình trạng này./.

Meta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em Tại phiên tòa, một cựu nhân viên Meta khai rằng một số công cụ an toàn trên Facebook và Instagram được thiết kế theo cách “không phát huy hiệu quả,” trái với lập luận của công ty công nghệ này.

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