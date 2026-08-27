Diễn biến mới liên quan sắc lệnh của Tổng thống D.Trump về bỏ phiếu qua bưu điện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 26/8 đã dỡ bỏ lệnh cấm cuối cùng ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hạn chế việc bỏ phiếu qua thư, qua đó cho phép chính quyền hiện nay áp dụng các yêu cầu mới đối với lá phiếu chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.



Theo đó, Thẩm phán Tòa án liên bang cấp quận Indira Talwani tại Boston đã hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ trên toàn quốc do chính bà ban hành đầu tháng này với lập luận rằng phán quyết hôm 24/8 của Tòa án Tối cao Mỹ trong một vụ kiện liên quan buộc bà phải xem xét lại lệnh cấm.



Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính sách này đang đối mặt với làn sóng kiện tụng mới. Các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đã đệ đơn trong một vụ kiện mới vào sáng 26/8, trong khi các nhóm bảo vệ quyền bầu cử tiến hành sửa đổi đơn kiện hiện có để phản đối quy định cuối cùng của Bưu điện Mỹ (USPS) - vụ kiện pháp lý thứ ba nhằm vào quy định này.



Trước đó, Bưu điện Mỹ yêu cầu các bang cung cấp danh sách những người bỏ phiếu qua thư và sẽ sử dụng các phong bì đựng phiếu bầu đã được liên bang kiểm duyệt, có mã vạch riêng biệt. Cơ quan này có thể từ chối các lô thư chứa phiếu bầu không tuân thủ quy định.



Tuy nhiên, một số bang phản đối chính sách bỏ phiếu qua thư. Đáng chú ý là cả quyết định của thẩm phán Talwani lẫn phán quyết của Tòa án Tối cao đều không khẳng định tính hợp pháp của chính sách này, mà chỉ tập trung vào vấn đề liệu những bên phản đối có khởi kiện trước khi USPS hoàn tất quy định hay không.



Theo thẩm phán Talwani, các nhóm bảo vệ quyền bầu cử khó có khả năng thắng kiện nếu không sửa đổi đơn kiện. Hiện các nhóm này đã thực hiện điều chỉnh theo hướng bác thẩm quyền của Bưu điện Mỹ và cho rằng quy định mới đang trao cho cơ quan này “vai trò kiểm soát cửa ngõ chưa từng có tiền lệ” đối với việc bỏ phiếu qua thư, qua đó xâm phạm thẩm quyền của các bang và Quốc hội Mỹ. Với việc sửa đổi này, các nhóm có thể yêu cầu thẩm phán Talwani ban hành lệnh cấm mới.



Trong khi đó, 23 bang tại Mỹ cũng đã đệ trình một vụ kiện mới lên tòa án liên bang trong ngày 26/8 để phản đối quy định cuối cùng. Hồ sơ vụ kiện được viết theo hướng Tòa án Tối cao đã vạch ra trước đó.



Hôm 24/8, Tòa án Tối cao bác đơn kiện của các bang với lý do các bang này phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump trước khi các cơ quan liên bang hoàn tất quy trình chính sách.

Tuy nhiên, các thẩm phán Tòa án Tối cao cũng nhấn mạnh rằng quyết định của họ không xác lập rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump hoặc các chính sách thực thi sắc lệnh đó là hợp pháp.



Hiện tại, Bưu điện Mỹ đã hoàn tất quy định dài 95 trang và bổ sung những chính sách còn thiếu theo yêu cầu trước đó của Tòa án Tối cao.

Quy định yêu cầu các quan chức bầu cử gửi tên và địa chỉ của từng cử tri bỏ phiếu qua thư lên cổng thông tin mới của USPS, cùng với các mã vạch Intelligent Mail riêng biệt được gán cho các phong bì dùng để gửi và trả lại lá phiếu của mỗi cử tri.

Ngoài ra, các quan chức bầu cử cũng phải gửi thiết kế phong bì gửi phiếu và phong bì trả phiếu cho USPS để xem xét. Trước khi chấp nhận các lô thư chứa phiếu bầu gửi đi, nhân viên bưu điện sẽ quét các phong bì để xác nhận mã vạch và đối chiếu với cổng thông tin liên bang.

Những lô thư không vượt qua quy trình xác minh sẽ không được chấp nhận và sẽ được trả lại cho các quan chức bầu cử để chỉnh sửa và gửi lại.



Các bang phản đối quy định của Bưu điện Mỹ lập luận rằng những yêu cầu được đưa ra vào phút chót có thể khiến các cử tri đủ điều kiện không nhận được phiếu bầu cử do lỗi hành chính, sự cố kỹ thuật hoặc chậm trễ./.

Nhà Trắng nêu 14 thành quả nổi bật của chính quyền trong tuần qua Thành tựu đầu tiên là Tòa án Tối cao Mỹ đã mở đường cho chính quyền thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump về siết quy định bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026.

​