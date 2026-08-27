Nhà Trắng nêu 14 thành quả nổi bật của chính quyền trong tuần qua

Nhà Trắng ngày 26/8 công bố danh sách 14 kết quả mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là nổi bật trong tuần qua, tập trung vào các lĩnh vực bầu cử, nhập cư, kinh tế, chống ma túy và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết thành tựu đầu tiên là Tòa án Tối cao Mỹ đã mở đường cho chính quyền thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump về siết quy định bỏ phiếu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026.

Chính quyền cũng đang chuẩn bị thu hồi tới 200.000 thị thực B1/B2 của những người nước ngoài đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ.

Trong lĩnh vực nhập cư, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ 49.571 người trong tháng Bảy, tăng 15% so với tháng trước và là mức cao nhất trong một tháng kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Riêng chiến dịch tại khu vực thủ đô Washington D.C và phụ cận đã bắt giữ 1.328 người trong 14 ngày tại Virginia và Maryland, trong đó gần 400 người có tiền án hoặc đang bị truy tố hình sự.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump đồng thời tạm ngừng xử lý hồ sơ thị thực định cư trên toàn cầu để tăng cường đào tạo và sàng lọc đối tượng xin thị thực.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đề xuất mức lệ phí mới 103.265 USD đối với một số hồ sơ visa H-1B thuộc diện giới hạn số lượng hằng năm.

Về phúc lợi và thuế, Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ (IRS) siết điều kiện hưởng 4 chương trình tín dụng thuế có thể hoàn lại đối với người không có tư cách hợp pháp, được Nhà Trắng ước tính có thể giúp tiết kiệm khoảng 3 tỷ USD cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh kết quả trong lĩnh vực chống ma túy.

Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) được Nhà Trắng dẫn lại, số người tử vong do opioid tổng hợp, chủ yếu liên quan fentanyl, giảm 22%, từ 48.913 người năm 2024 xuống 38.084 người năm 2025. Tổng số ca tử vong do dùng ma túy quá liều giảm 14%.

Về kinh tế, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của S&P Global đạt 56 điểm trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Hoạt động sản xuất tại khu vực Philadelphia cũng tiếp tục tăng trưởng, với chỉ số hoạt động hiện tại đạt 47,4 điểm, cao hơn đáng kể dự báo của giới kinh tế.

Tuy nhiên, chính sách siết nhập cư và thị thực đang tác động tới giáo dục đại học. Số đơn đăng ký đại học từ sinh viên quốc tế giảm 10%, trong khi số sinh viên quốc tế mới nhập học tại Mỹ trong mùa Thu 2025 giảm 17% so với năm trước.

Trong lĩnh vực sản xuất, Cleveland-Cliffs dự kiến đầu tư 1 tỷ USD nâng cấp nhà máy thép tại Middletown, bang Ohio, giúp duy trì khoảng 2.300 việc làm. Amazon cũng lựa chọn Austin, bang Texas, để xây dựng cơ sở sản xuất robot trị giá nhiều tỷ USD, dự kiến tạo 300-500 việc làm.

Nhà Trắng đồng thời nêu việc thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên tới Haiti sau khi chính quyền chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với người Haiti.

Thông qua danh sách trên, chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh các ưu tiên chủ đạo gồm siết chặt kiểm soát nhập cư, tăng cường thực thi pháp luật, hạn chế phúc lợi đối với người không có tư cách hợp pháp, thúc đẩy tăng trưởng và sản xuất trong nước, đồng thời cho rằng những chính sách này đang mang lại các kết quả cụ thể trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Theo giới quan sát, Nhà Trắng sử dụng các kết quả trên để nhấn mạnh 3 thông điệp chính của chính quyền Tổng thống Trump: siết chặt chính sách nhập cư và an ninh biên giới, thúc đẩy tăng trưởng, sản xuất và đầu tư trong nước, đồng thời tăng cường kiểm soát các chính sách bầu cử và hệ thống phúc lợi.

Tuy nhiên, một số kết quả được Nhà Trắng trình bày mang tính đánh giá chính trị, trong khi tác động thực tế và nguyên nhân của các xu hướng như giảm sinh viên quốc tế, giảm số người tử vong do fentanyl hay tăng trưởng kinh tế cần được xem xét dựa trên dữ liệu độc lập./.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng Ngày 25/8, tổ chức nghiên cứu Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm từ mức 90,2 điểm vào tháng 7 xuống còn 89,4 điểm trong tháng 8.