Lao xe vào đám đông tại Pháp, nhiều người thương vong

Một người đàn ông đã lái xe ôtô lao vào đám đông tại thành phố Caen, miền Tây Bắc nước Pháp, vào tối muộn 26/8, gây ra nhiều thương vong.

Theo lực lượng cứu hỏa và cảnh sát, vụ việc xảy ra gần ga tàu của thành phố sau một vụ ẩu đả trong khu vực này.

Vụ lao xe khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó.

Trong khi đó, mạng tin tức BFMTV cho hay có 2 người thiệt mạng trong vụ đâm xe nói trên./.

Lao xe vào đám đông tại Pháp, nhiều người bị thương Giới chức Pháp cho biết người đàn ông 35 tuổi đã cố tình lái ôtô tông vào nhiều người đi bộ và đi xe đạp trên đảo Oleron, khiến 10 người bị thương, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.