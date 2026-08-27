Đời sống

Lao xe vào đám đông tại Pháp, nhiều người thương vong

Vụ lao xe thành phố Caen, miền Tây Bắc nước Pháp khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó.

Huy Lê

Một người đàn ông đã lái xe ôtô lao vào đám đông tại thành phố Caen, miền Tây Bắc nước Pháp, vào tối muộn 26/8, gây ra nhiều thương vong.

Theo lực lượng cứu hỏa và cảnh sát, vụ việc xảy ra gần ga tàu của thành phố sau một vụ ẩu đả trong khu vực này.

Vụ lao xe khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng và 6 người bị thương nhẹ. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau đó.

Trong khi đó, mạng tin tức BFMTV cho hay có 2 người thiệt mạng trong vụ đâm xe nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lao xe vào đám đông #cảnh sát Pháp Pháp
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