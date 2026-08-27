Trung Quốc: 265 người mất tích sau vụ lở đất tại cửa khẩu ở Tây Tạng

Giới chức Trung Quốc thông báo tính đến 20h giờ địa phương (tức 19h giờ Việt Nam) ngày 26/8, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích sau vụ lở đất xảy ra tại cửa khẩu giữa Trung Quốc và Nepal thuộc khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc).

Chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương huy động 792 nhân viên cùng 152 phương tiện. Đội cứu hộ - chữa cháy khu vực huy động 431 người, 72 xe chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm và xuồng máy đến hiện trường.

Quân đội Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc và cảnh sát Vũ trang tại địa phương cũng cử các đội cứu hộ đến phối hợp.

Lũ quét và sạt lở đã xảy ra vào sáng cùng ngày bên phía Nepal và gây nhiều thương vong tại cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long, thành phố Shigatse, Tây Tạng.

Trong khi đó, cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên ít nhất 95 người.

Đội cứu hộ, cứu nạn đang lội qua lớp bùn lầy để tìm kiếm những người sống sót trong bối cảnh lũ tràn vào tầng trệt của nhiều tòa nhà cao tầng.

Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal cho biết khoảng 403 du khách, trong đó có 341 người nước ngoài (gồm công dân Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Anh và Australia), cùng 62 du khách Nepal, vẫn chưa thể liên lạc được sau nhiều giờ xảy ra thiên tai.

Quân đội Nepal đã triển khai các chuyến bay và giải cứu thành công 114 người tại huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do lũ lụt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây lũ lụt, song Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal nhận định khả năng một trận động đất đã kích hoạt lở đất, gây tắc nghẽn dòng sông, khiến nước tràn xuống hạ lưu.

Dựa trên dữ liệu vệ tinh Planet Labs, Cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết hiện tượng lở băng-đá ở khu vực giáp giới Trung Quốc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa.

Trong khi đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về phát triển miền núi tích hợp (ICIMOD) tại Kathmandu đánh giá vụ sạt lở này đã làm nghẽn sông Lhende, gây ra chuỗi lũ quét liên hoàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ tiếp theo do điểm nghẽn ở thượng nguồn vẫn chưa được giải phóng./.

Lũ lụt tại Nepal: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 95 người Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 95 người trong trận lũ lớn quét qua khu vực biên giới Nepal giáp khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Trong khi đó, khoảng 28 nhân viên cảnh sát đang mất tích.