Thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa to trên 70mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục xuống và ở mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Tiền Phong, Đa Mai, Kép, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Lạng Giang, Mỹ Thái, Quang Trung, Phúc Hòa, Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiệnở đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, ngày và đêm 27/8 Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3.

Khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), từ Gia Lai đến Vĩnh Long gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 28/8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Bắc Ninh: Rút báo động III trên sông Thương, báo động II trên sông Cầu Dù lũ đang xuống, Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.