Việt Nam góp tiếng nói tại hội thảo ASEAN về tương lai truyền thông truyền thống

Ngày 26/8, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Hội thảo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về giảm thiểu tác động tiêu cực của chuyển đổi số đối với truyền thông truyền thống.

Hội thảo lần này có các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các diễn giả và chuyên gia truyền thông. Phía Việt Nam có đại diện từ Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Has Sam Ath nhấn mạnh thế giới đang sống trong kỷ nguyên của những thay đổi công nghệ chưa từng có. Các nền tảng kỹ thuật số đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức thông tin được tạo ra, phân phối và tiếp nhận.

Những bước phát triển này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động truyền thông, đổi mới sáng tạo và sự tương tác với công chúng. Tuy nhiên, chúng cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với các tổ chức truyền thông truyền thống, trong đó có sự thay đổi trong hành vi của khán giả, sự suy giảm của các mô hình doanh thu truyền thống, sự cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các nội dung kỹ thuật số toàn cầu.

Mặc dù chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết nhưng những tác động tiêu cực đi kèm cần được quản lý chủ động thông qua các chính sách hiệu quả, sự hợp tác liên ngành và việc nâng cao năng lực.

Phó Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Has Sam Ath phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Truyền thông truyền thống đóng vai trò không thể thay thế trong việc bảo vệ lợi ích công, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng một cộng đồng công dân có hiểu biết.

Chính vì thế, việc cần làm hiện nay là đảm bảo các tổ chức truyền thông truyền thống được trang bị để thích ứng, đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái ưu tiên kỹ thuật số mà không làm mất đi tính toàn vẹn cốt lõi của mình.

Chuyển đổi kỹ thuật số là điều cần thiết để giữ cho truyền thông năng động, toàn diện và dễ tiếp cận song cần phải cân bằng.

Ông Has Sam Ath đã đề xuất một số hành động cần được thảo luận như: cần nhận diện những thách thức cốt lõi mà các cơ quan truyền thông truyền thống tại các quốc gia thành viên ASEAN đang đối mặt về các khía cạnh: tính bền vững, khung pháp lý và đạo đức nghề nghiệp; chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm hiệu quả về thích ứng với chuyển đổi số, cơ chế chi trả thù lao công bằng và quy trình kiểm chứng thông tin; xây dựng các chiến lược cấp khu vực nhằm thúc đẩy một môi trường truyền thông cân bằng, có khả năng thích ứng và trách nhiệm, qua đó hỗ trợ các cơ quan truyền thông truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi này.

Hội thảo có các đại biểu đến từ những quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các diễn giả và chuyên gia truyền thông. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Trong phần thảo luận của các đại biểu đến từ các quốc gia Đông Nam Á, nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập của Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã nêu rõ những thách thức liên quan tới chính sách, năng lực của nguồn nhân lực và khoảng cách về kỹ thuật, nền tảng kỹ thuật, khía cạnh kinh tế cùng những thách thức mới do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Nhà báo Võ Hoàng Long cho biết thêm về những giải pháp của TTXVN nhằm ứng phó với những thách thức của chuyển đổi số, đồng thời chia sẻ về mô hình thành công với thích ứng chuyển đổi số của báo điện tử VietnamPlus.

Hội thảo lần này diễn ra trong hai ngày 26-27/8 với các phiên chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, thảo luận về tăng cường truyền thông truyền thống trong kỷ nguyên số thông qua chính sách, đổi mới và nâng cao năng lực và tập huấn về quản trị AI và mức độ sẵn sàng ứng dụng AI cho các cơ quan truyền thông ASEAN./.

Truyền thông ASEAN tìm hướng thích ứng trong kỷ nguyên AI AI đang làm thay đổi sâu sắc quy trình làm báo, từ thu thập dữ liệu, tổng hợp thông tin, dịch thuật đến hỗ trợ sản xuất nội dung.