Đội QĐND Việt Nam vô địch Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, đoàn kết và đầy tinh thần thể thao cao thượng, tối 25/8, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026.

Diễn ra từ ngày 21-25/8/2026, Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 quy tụ 6 đội, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm đội tuyển Quân đội các nước: Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm các đội tuyển: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Singapore.

Kết quả giải đấu, đội Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi trước đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận chung kết để đoạt chức vô địch.

Với kết quả này, đội tuyển bóng chuyền Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu, sau lần gần nhất giải đấu được tổ chức vào năm 2023.

Ngoài giải Nhì được trao cho đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hai giải Ba thuộc về đội Quân đội Myanmar và Quân đội Singapore. Đội Quân đội Campuchia và đội Quân đội nhân dân Lào cùng nhận giải Khuyến khích.

Pha tấn công trên lưới của VĐV đội tuyển bóng chuyền Quân đội nhân dân Việt Nam trong trận chung kết gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN))

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho vận động viên tấn công xuất sắc nhất, vận động viên libero xuất sắc nhất, vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất và trọng tài xuất sắc nhất giải.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, với nỗ lực, quyết tâm cao của 6 đội bóng chuyền đại diện cho lực lượng vũ trang các nước ASEAN, Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực khẳng định, đây là thành quả tuyệt vời, thể hiện chất lượng huấn luyện, trình độ thi đấu và tổ chức lực lượng của môn bóng chuyền lực lượng vũ trang các nước ASEAN.

Thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao tinh thần thể thao hữu nghị của các đoàn huấn luyện viên, vận động viên trong suốt giải đấu, chúc mừng thành tích xuất sắc mà đoàn thể thao các nước đã đạt được trong quá trình tham gia thi đấu, giao lưu; biểu dương sự nỗ lực và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức và các lực lượng trong quá trình chuẩn bị, bảo đảm và tổ chức điều hành giải đấu.

Giải Bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 là hoạt động giao lưu thể thao quân sự, có ý nghĩa quan trọng, là minh chứng thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và phát triển của lực lượng vũ trang các nước ASEAN.

Thông qua giải đấu, các vận động viên và các đội tuyển đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác toàn diện giữa Quân đội các nước ASEAN.

Theo Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Bá Lực, thành công của giải đấu đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, sự hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa các đoàn vận động viên và các đội tuyển.

Đây cũng là cơ hội tốt cho Quân đội các nước ASEAN giao lưu, thúc đẩy hợp tác, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực cũng như trên thế giới./.

6 đội tranh tài tại Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN mở rộng 2026 khai mạc tại Hà Nội tạo sân chơi giao lưu thể thao, văn hóa và góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội các nước trong khu vực.