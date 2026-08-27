Mỹ viện trợ 500.000 USD hỗ trợ Nepal ứng phó thiệt hại do lũ quét

Chính phủ Mỹ ngày 26/8 thông báo viện trợ khẩn cấp 500.000 USD cho Nepal nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu trợ sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cũng đã cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực bị ảnh hưởng.

Khoản viện trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, các nhu yếu phẩm cứu trợ và nước sạch, vệ sinh cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Đại sứ quán Mỹ tại Kathmandu cũng phối hợp với chính quyền Nepal để xác định và hỗ trợ công dân Mỹ tại khu vực thiên tai.

Trong khi đó, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới người dân và kêu gọi sự đoàn kết. Ông khẳng định chính phủ sẽ sát cánh cùng người dân dưới mọi hình thức, cả vật lực và nguồn lực.

Về phần mình, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã kích hoạt chương trình giám sát vệ tinh Copernicus để "giúp lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal và hỗ trợ ứng phó trên thực địa."

Bà von der Leyen nói thêm: "Chúng tôi sẵn sàng huy động thêm sự hỗ trợ từ châu Âu."

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến sáng 27/8, số người thiệt mạng tại Nepal đã lên 162 người, 579 người được báo cáo mất tích, trong đó có hơn 400 người nước ngoài.

Cảnh sát Nepal cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận những khu vực bị cô lập. Hiện lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục sử dụng trực thăng tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Trong số các du khách mất tích có 47 công dân Mỹ, 34 công dân Australia, 33 công dân Anh và 24 công dân Canada, cùng nhiều công dân các nước khác. Chính phủ Australia ngày 27/8 xác nhận 34 công dân nước này mất tích và đang phối hợp với phía Nepal để xác minh tình hình.

Hàn Quốc cũng đang nỗ lực xác định tung tích các công dân làm việc tại một dự án thủy điện trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tại khu vực Gyirong thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), nhà chức trách xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Tuy nhiên, chưa rõ số người mất tích được phía Nepal và Trung Quốc công bố có trùng lặp hay không, do thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới.

Lũ quét đã phá hủy nhiều nhà cửa, đường sá, cầu và các công trình điện, đồng thời làm gián đoạn giao thông và thông tin liên lạc xuyên biên giới. Gần 800 nhân viên cứu hộ cùng khoảng 150 phương tiện, chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc đã được huy động tại phía Tây Tạng.

Giới khoa học cho rằng thảm họa nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ sụp đổ băng và đá tại khu vực sông băng, tạo ra dòng nước, bùn và đá khổng lồ đổ xuống hạ lưu.

Đánh giá ban đầu từng cho rằng một trận động đất có thể là nguyên nhân, nhưng các phân tích sau đó tập trung vào hiện tượng sụp đổ băng đá.

Các chuyên gia đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ nếu khối đất đá vẫn tiếp tục chắn dòng sông ở khu vực thượng nguồn.

Lũ quét và sạt lở thường xuyên xảy ra tại khu vực Himalaya trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, trong khi biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan và những sự cố liên quan đến sông băng.

Ấn Độ cũng đang chủ động chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lan sang lãnh thổ nước này.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại dòng lũ từ Nepal có thể đổ xuống sông Gandak, ảnh hưởng tới các khu vực thuộc bang Bihar và Uttar Pradesh.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ, chính quyền các bang và Ủy ban Nước Trung ương đang theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị các phương án ứng phó./.

Lũ lụt tại Nepal: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 95 người Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 95 người trong trận lũ lớn quét qua khu vực biên giới Nepal giáp khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Trong khi đó, khoảng 28 nhân viên cảnh sát đang mất tích.