Hàn Quốc xử lý đối tượng đầu cơ vé biểu diễn của BTS

Ngày 26/8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã chuyển hồ sơ một phụ nữ ngoài 30 tuổi sang cơ quan công tố để truy tố với cáo buộc sử dụng phần mềm tự động mua vé các buổi biểu diễn của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, trong đó có nhóm nhạc BTS, rồi bán lại để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul không công bố danh tính đối tượng, song cho biết đã chuyển hồ sơ để đề nghị truy tố không giam giữ đối với người này vào ngày 21/8 với các cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh, vi phạm các quy định về mạng thông tin và biểu diễn nghệ thuật.

Theo cáo buộc, từ tháng 4/2023 đến tháng 3 năm nay, người phụ nữ này đã sử dụng chương trình macro để mua trái phép khoảng 2.600 vé concert thông qua các tài khoản đứng tên người thân và người quen, sau đó bán lại với giá cao hơn.

Đối tượng cũng bị nghi sử dụng thủ đoạn tương tự để đặt mua 9 vé concert của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun ngày 23/2, song chưa kịp bán lại thì bị cảnh sát phát hiện.

Cảnh sát đã phát hiện hành vi trên trong quá trình tăng cường giám sát hoạt động đặt vé concert của BTS hồi tháng 3. Nhà chức trách cũng đề nghị tịch thu 442 triệu won (320.000 USD) tiền thu lợi bất chính.

Các luật sửa đổi về biểu diễn nghệ thuật và thúc đẩy thể thao tại Hàn Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 28/8, theo đó người có hành vi gian lận trong mua bán vé có thể bị phạt số tiền lên tới 50 lần doanh thu từ việc bán vé./.

World Cup 2026: Nhiều cổ động viên trắng tay vì mua vé qua trung gian Hàng loạt người hâm mộ đã không thể vào sân xem các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 dù họ bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua vé từ các nền tảng bán lại trực tuyến.

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