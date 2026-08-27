Robot hình người lập kỷ lục mới trong cự ly chạy 100m

Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã khép lại ngày 26/8 với hàng loạt kỷ lục mới, trong đó robot hình người tiếp tục phá kỷ lục chạy 100m, đồng thời ban tổ chức công bố bộ dữ liệu quy mô lớn phục vụ nghiên cứu và phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Tại ngày thi đấu cuối cùng, robot hình người Tiangong Ultra đã hoàn thành cự ly 100m trong 8,64 giây, lập kỷ lục mới và đánh dấu lần thứ ba mẫu robot này phá kỷ lục tại đại hội.

Trước đó, Tiangong Ultra lần lượt đạt thành tích 9,39 giây và 8,86 giây. Thành tích 8,64 giây thậm chí nhanh hơn kỷ lục thế giới 100m của con người là 9,58 giây do vận động viên Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Tuy nhiên, các cuộc thi cũng cho thấy những hạn chế của robot hình người. Một số robot sau khi về đích đã mất thăng bằng và đâm vào hàng rào đệm; một số phát tia lửa và phải được nhân viên hỗ trợ đưa khỏi đường chạy.

Nhiều thành tích tại đại hội năm nay được cải thiện đáng kể so với kỳ trước. Thành tích chạy 400m được rút ngắn từ 1 phút 28,03 giây xuống 45,66 giây ở nhóm robot nhỏ và 38,15 giây ở nhóm robot lớn. Cự ly 1.500m giảm từ 6 phút 34,40 giây xuống 2 phút 21,64 giây, trong khi thành tích nhảy cao tại chỗ tăng từ 0,956m lên 3,40m.

Đáng chú ý, tại lễ bế mạc, ban tổ chức công bố bộ dữ liệu đầy đủ đầu tiên trên thế giới về một đại hội thể thao robot hình người, với tổng thời lượng hơn 2.500 giờ. Bộ dữ liệu bao gồm hình ảnh, video từ nhiều góc độ, thông tin chuyển động của các khớp robot, trạng thái hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các trường hợp thất bại và điều kiện vận hành bất thường, cùng dữ liệu về nhận diện mục tiêu và quỹ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức cho biết bộ dữ liệu có thể trực tiếp phục vụ huấn luyện và nghiên cứu các mô hình Trí tuệ Nhân tạo hiện thân-công nghệ kết hợp Trí tuệ Nhân tạo với khả năng cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý, qua đó hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp phát triển thuật toán và thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Đại hội diễn ra từ ngày 22-26/8, quy tụ 2.056 robot hình người thuộc 666 đội đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 51 nội dung với tổng cộng 1.301 trận đấu. Ngoài các môn thể thao như bóng đá, quyền Anh, thể dục dụng cụ và kéo co, robot còn được thử sức trong các nhiệm vụ thực tế như dọn phòng khách sạn, phân loại hàng hóa và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Các chuyên gia nhận định những tiến bộ trên đường chạy cho thấy tốc độ phát triển nhanh của robot hình người, song thử thách lớn hơn vẫn là khả năng hoạt động tự chủ, ổn định trong môi trường thực tế như nhà máy và kho hàng./.

Hàn Quốc đầu tư 2.300 tỷ won phát triển robot hình người Chính phủ Hàn Quốc trước mắt đề xuất dành 600 tỷ won trong năm tới để hình thành nền tảng phát triển và sản xuất hàng loạt robot hình người, hướng tới ứng dụng trong 10 ngành công nghiệp chủ chốt.

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