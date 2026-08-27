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Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán phân định biên giới

Nhóm chuyên gia về phân định biên giới và Nhóm công tác về quản lý biên giới sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm đạt kết quả sớm và thực chất trong phân định cũng như quản lý biên giới.

Ngọc Thúy
Binh sỹ tại khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC). (Ảnh: ANI/TTXVN)
Binh sỹ tại khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC). (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm sớm đạt được kết quả thực chất trong phân định biên giới, đồng thời tăng cường các cơ chế quản lý và kiểm soát tình hình dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thỏa thuận này được đưa ra trong văn kiện gồm 8 điểm được công bố sau vòng đàm phán thứ 25 giữa các Đại diện Đặc biệt (SR) về vấn đề biên giới, diễn ra ngày 25/8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) giữa Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới và tạo môi trường thuận lợi cho quan hệ song phương.

Đáng chú ý, Nhóm chuyên gia về phân định biên giới và Nhóm công tác về quản lý biên giới sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm đạt kết quả sớm và thực chất trong phân định cũng như quản lý biên giới. Hai nhóm trước tiên sẽ thống nhất các điều khoản tham chiếu để triển khai công việc.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các biện pháp tránh xung đột trên thực địa, trong đó bổ sung 2 điểm gặp cấp chỉ huy quân sự cấp cao và thiết lập thêm 2 đường dây nóng quân sự tại khu vực phía Đông và khu vực trung tâm. Các tình huống phát sinh dọc LAC sẽ được xử lý thông qua các kênh ngoại giao và quân sự hiện có nhằm hạn chế hiểu lầm và tính toán sai lầm.

Về hợp tác xuyên biên giới, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tổ chức cuộc họp tiếp theo của cơ chế chuyên gia về các dòng sông xuyên biên giới trong tháng 9 tới và tiếp tục trao đổi dữ liệu thủy văn. Hai bên đồng thời ghi nhận việc mở lại 3 điểm giao thương biên giới và gia tăng số lượng các đoàn hành hương Kailash Manasarovar.

Những kết quả trên cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đang chuyển trọng tâm từ kiểm soát căng thẳng sang từng bước thiết lập các cơ chế quản lý biên giới ổn định hơn. Tuy nhiên, việc phân định biên giới vẫn là vấn đề phức tạp và chưa thể kỳ vọng được giải quyết trong thời gian ngắn.

Việc hai bên thúc đẩy các nhóm chuyên gia, tăng cường liên lạc quân sự và mở rộng hợp tác biên giới trước mắt có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì ổn định và tạo điều kiện cho quá trình cải thiện quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Biên giới #An ninh quốc gia #Ấn Độ-Trung Quốc Ấn Độ Trung Quốc
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