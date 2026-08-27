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Na Uy: Một số dịch vụ chính phủ điện tử bị tấn công trong 3 ngày qua

Server Killers tuyên bố thực hiện vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram, tuyên bố phát động “chiến tranh mạng” nhằm vào Na Uy sau khi Oslo và Kiev nối lại hợp tác an ninh ngày 23/8.

Chu Sơn
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ngày 26/8, nhóm tin tặc Server Killers đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào một số dịch vụ chính phủ điện tử ở Na Uy trong 3 ngày qua.

Server Killers tuyên bố thực hiện vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram, tuyên bố phát động “chiến tranh mạng” nhằm vào Na Uy sau khi Oslo và Kiev nối lại hợp tác an ninh ngày 23/8.

Trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ngày 23/8 thông báo nước này dự định dành thêm 85 tỷ kroner (khoảng 9 tỷ USD) cho Ukraine trong tài khóa 2027, tương đương mức hỗ trợ trong năm nay.

Na Uy và Ukraine cũng cam kết tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thiết bị bay không người lái và các hình thức tác chiến hiện đại khác.

Các quan chức Na Uy chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Server Killers. Theo truyền thông Na Uy, nhóm này từng tuyên bố tiến hành một số vụ tấn công mạng trước đây nhằm vào Na Uy và các nước châu Âu.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng Na Uy tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các cuộc tấn công mạng nhằm vào những hệ thống và dịch vụ thiết yếu.

Hiện chưa có thông tin cho thấy vụ tấn công lần này dẫn đến việc dữ liệu của người dân bị đánh cắp hoặc hệ thống chính phủ bị xâm nhập.

Người phát ngôn Cơ quan Số hóa Na Uy (Digdir) Are Kvistad cho biết đây là vụ tấn công mạng lớn nhất nhằm vào cơ quan này từ trước đến nay, bắt đầu từ ngày 24/8.

Các cuộc tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ (DDoS), trong đó tin tặc gửi lượng lớn yêu cầu giả đến máy chủ nhằm làm hệ thống quá tải. Tuy nhiên, theo Digdir, các dịch vụ vẫn cơ bản hoạt động bình thường đối với người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công mạng #Thiết bị bay không người lái #Dữ liệu #Na Uy Na Uy
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