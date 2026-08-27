Slovakia chặn đứng âm mưu phá hoại nhà máy sản xuất UAV của công ty Ukraine

Ngày 25/8, lực lượng cảnh sát Slovakia đã ngăn chặn thành công một âm mưu vụ phá hoại nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị không người lái của công ty Ukraine Skyeton đặt tại nước này.

Đây là vụ việc đầu tiên được ghi nhận nhắm mục tiêu vào một nhà sản xuất thiết bị quân sự tại Slovakia.

Các nguồn tin cho biết cảnh sát đã bắt 2 nghi phạm tại Slovakia và thu giữ điện thoại di động, dụng cụ, camera hành trình, bản vẽ sơ đồ công ty và hỗn hợp xăng pha polystyrene (napalm tự chế) trong quá trình khám xét.

Một đối tượng khác bị bắt giữ tại Đức theo lệnh truy nã của châu Âu. Đơn vị chống tội phạm ÚBOK đã truy tìm được những kẻ phá hoại sau khi nhận được thông tin từ Cơ quan Thông tin và Tình báo Quân sự Slovakia.

Các nhà điều tra đã cáo buộc 3 đối tượng này về tội âm mưu thực hiện một tội ác đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Nếu không được ngăn cản, vụ phá hoại có thể gây ra một vụ hỏa hoạn quy mô lớn, gây thiệt hại hàng chục triệu euro và đe dọa tính mạng của khoảng 70 nhân viên đang có mặt tại nhà máy.

Công ty Skyeton đã xác nhận thông tin về vụ việc và bày tỏ cảm ơn lực lượng chức năng Slovakia đã ngăn chặn vụ tấn công.

Skyeton là nhà phát triển các hệ thống thiết bị bay không người lái của Ukraine, bao gồm cả UAV trinh sát Raybird-3, đang được Lực lượng Quốc phòng Ukraine sử dụng rộng rãi.

Để đảm bảo sản xuất thiết bị và tăng khối lượng cung ứng, Skyeton đã triển khai thêm các cơ sở sản xuất tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)./.

Romania sơ tán hơn 200 người do UAV của nước ngoài rơi ở khu vực đông dân cư Hiện không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một cột điện và một nhà kho đã bị hư hại. Cơ quan chức năng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt như một biện pháp phòng ngừa.