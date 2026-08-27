Thế giới

Châu Âu

Slovakia chặn đứng âm mưu phá hoại nhà máy sản xuất UAV của công ty Ukraine

Cảnh sát đã bắt 2 nghi phạm tại Slovakia và thu giữ điện thoại di động, dụng cụ, camera hành trình, bản vẽ sơ đồ công ty và hỗn hợp xăng pha polystyrene (napalm tự chế) trong quá trình khám xét.

Chu Sơn
(Ảnh minh họa. PAP/TTXVN)
(Ảnh minh họa. PAP/TTXVN)

Ngày 25/8, lực lượng cảnh sát Slovakia đã ngăn chặn thành công một âm mưu vụ phá hoại nhà máy chuyên sản xuất các thiết bị không người lái của công ty Ukraine Skyeton đặt tại nước này.

Đây là vụ việc đầu tiên được ghi nhận nhắm mục tiêu vào một nhà sản xuất thiết bị quân sự tại Slovakia.

Các nguồn tin cho biết cảnh sát đã bắt 2 nghi phạm tại Slovakia và thu giữ điện thoại di động, dụng cụ, camera hành trình, bản vẽ sơ đồ công ty và hỗn hợp xăng pha polystyrene (napalm tự chế) trong quá trình khám xét.

Một đối tượng khác bị bắt giữ tại Đức theo lệnh truy nã của châu Âu. Đơn vị chống tội phạm ÚBOK đã truy tìm được những kẻ phá hoại sau khi nhận được thông tin từ Cơ quan Thông tin và Tình báo Quân sự Slovakia.

Các nhà điều tra đã cáo buộc 3 đối tượng này về tội âm mưu thực hiện một tội ác đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Nếu không được ngăn cản, vụ phá hoại có thể gây ra một vụ hỏa hoạn quy mô lớn, gây thiệt hại hàng chục triệu euro và đe dọa tính mạng của khoảng 70 nhân viên đang có mặt tại nhà máy.

Công ty Skyeton đã xác nhận thông tin về vụ việc và bày tỏ cảm ơn lực lượng chức năng Slovakia đã ngăn chặn vụ tấn công.

Skyeton là nhà phát triển các hệ thống thiết bị bay không người lái của Ukraine, bao gồm cả UAV trinh sát Raybird-3, đang được Lực lượng Quốc phòng Ukraine sử dụng rộng rãi.

Để đảm bảo sản xuất thiết bị và tăng khối lượng cung ứng, Skyeton đã triển khai thêm các cơ sở sản xuất tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thiết bị bay không người lái #Ukraine #UAV Slovakia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng và Tổng Thư ký Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ireland, bà Colette Drinan trao tặng quà lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặt nền móng cho hợp tác kiểm toán Việt Nam-Ireland

Chuyến thăm, làm việc đầu tiên của Kiểm toán nhà nước Việt Nam tại Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ireland sẽ tạo nền tảng để hai bên thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp, thực chất và lâu dài.

Cờ Liên minh châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Armenia sớm khởi động quy trình xin gia nhập EU

Thủ tướng Pashinyan cho biết việc trước tiên là nộp đơn chính thức xin gia nhập EU trong tương lai gần, sau đó Armenia sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập khối.