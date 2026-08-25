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Tổng thống Đức cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ ủng hộ một xã hội nhập cư, cởi mở và đa dạng, đồng thời phản đối mọi hình thức chủ nghĩa dân tộc cực đoan dựa trên nguồn gốc sắc tộc.

Thu Hằng
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây đã đưa ra thông điệp cảnh báo về nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tổng thống Steinmeier đưa ra cảnh báo trên trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là sẽ diễn ra bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt.

Ông bày tỏ ủng hộ một xã hội nhập cư, cởi mở và đa dạng, đồng thời phản đối mọi hình thức chủ nghĩa dân tộc cực đoan dựa trên nguồn gốc sắc tộc.

Tổng thống Steinmeier mong muốn xây dựng “một nước Đức nơi mọi người đều tôn trọng Hiến pháp về bình đẳng của công dân,” nơi người dân lựa chọn đoàn kết thay vì loại trừ và bác bỏ mọi tư tưởng hướng tới việc khép kín xã hội theo nguồn gốc dân tộc.

Theo các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử bang Sachsen-Anhalt ngày 6/9, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) có khả năng giành chiến thắng và giành quyền lãnh đạo tại bang này.

Ứng cử viên hàng đầu của bang này là ông Ulrich Siegmund và nếu kịch bản này xảy ra, ông Siegmund có thể trở thành thành viên đầu tiên của AfD giữ chức Thủ hiến một bang tại Đức.

Hiện bang Sachsen-Anhalt được điều hành bởi liên minh gồm đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Dân chủ Xã hội (SPD) và Dân chủ Tự do (FDP), do Thủ hiến Sven Schulze đứng đầu.

Trong các cuộc thăm dò mới nhất, CDU tụt hậu khá xa so với AfD, trong khi SPD và FDP đứng trước nguy cơ không vượt qua được ngưỡng trở lại nghị viện bang.

Ngoài ra, đảng Xanh và Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt để vượt qua ngưỡng 5% nhằm có ghế trong nghị viện bang./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Đức #Chủ nghĩa dân tộc cực đoan #Nguồn gốc sắc tộc Đức
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