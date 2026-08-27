Châu Âu lần đầu tiên nhập khẩu dầu diesel từ Mexico sau 7 năm

Tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel tại châu Âu đang nghiêm trọng đến mức khu vực này phải nhập khẩu nhiên liệu từ Mexico lần đầu tiên sau 7 năm.

Số liệu từ công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler và hãng tin Bloomberg cho thấy tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico, Petroleos Mexicanos (Pemex), trong tháng này đã vận chuyển gần 300.000 thùng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh siêu thấp (ULSD - loại dầu diesel tinh lọc thường dùng cho xe chạy đường bộ tại châu Âu) sang Tây Ban Nha.

Dòng chảy thương mại bất thường này là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường năng lượng đang bị các biến động địa chính trị chi phối ra sao. Mexico vốn là một quốc gia nhập khẩu dầu diesel lớn.

Tuy nhiên, giá dầu diesel tại châu Âu hiện đang tăng quá mạnh, giúp các nhà cung cấp Mexico thu được lợi nhuận lớn từ việc xuất khẩu hàng sang châu Âu dù điều đó khiến nước này phải tăng cường nhập khẩu bù đắp.

Trong những năm qua, Mexico thỉnh thoảng chỉ xuất khẩu sang châu Âu loại dầu diesel chất lượng thấp dùng làm nhiên liệu cho tàu biển hoặc để pha trộn. Phân tích dữ liệu của Kpler chỉ ra lần cuối cùng Pemex xuất khẩu dầu diesel đạt tiêu chuẩn nhiên liệu đường bộ khắt khe của châu Âu là từ năm 2019.

Trước đó, dữ liệu của Kpler cũng ghi nhận một lô hàng dầu diesel đạt tiêu chuẩn đường bộ châu Âu đã cập cảng Italy vào tháng 7 và một lô khác đến Pháp vào tháng 4 vừa qua.

Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran và việc gián đoạn nguồn cung từ Nga đang đảo lộn các dòng chảy thương mại truyền thống. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu đã tăng vọt do gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu diesel giao dịch tại sàn New York (Mỹ) đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2026, biến mặt hàng này thành hàng hóa có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới và thúc đẩy những thương vụ xuất khẩu hiếm thấy từ Mexico.

Giới phân tích dự báo tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu diesel toàn cầu có thể sẽ còn kéo dài. Chính phủ Nga đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel thêm một tháng, đưa lệnh cấm kéo dài đến ngày 1/10.

Quyết định này được xem xét trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại./.

Ủy ban châu Âu chấp thuận để BP bán nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Đức Ngày 26/5, Ủy ban châu Âu đã chấp thuận để Tập đoàn dầu mỏ BP bán nhà máy lọc dầu lớn nhất của Đức, dự kiến được hoàn tất trong nửa cuối năm 2026.