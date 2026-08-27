Thúc đẩy tăng trưởng doanh số thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt trước thềm mega sale

Trước thềm lễ hội mua sắm cao điểm kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12, Shopee đã chủ động triển khai hàng loạt sáng kiến toàn diện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả vận hành thông qua đào tạo kiến thức thực chiến và kích cầu tiêu dùng với chương trình Shopee Mall Outlet.

Nâng cao "sức mạnh nội tại" cho gian hàng qua chuỗi chương trình đào tạo thực tiễn

Đối với các nhà bán hàng đã vận hành ổn định, bước sang giai đoạn mở rộng quy mô cũng là lúc họ phải đối mặt với hàng loạt bài toán phức tạp về tối ưu chi phí quảng cáo, bứt phá doanh số qua Shopee Live, hoàn thiện quy trình vận hành cho đến việc xây dựng uy tín thương hiệu.

Nhằm khơi thông các điểm nghẽn này, Học viện Shopee (ShopeeUni) ra mắt chuỗi chương trình đào tạo "Trạm Tăng Trưởng ShopeeUni," cung cấp các kiến thức thực tiễn giúp nhà bán cải thiện 6 vấn đề cốt lõi: Vận hành gian hàng, Shopee Ads, Shopee Live, Xây dựng thương hiệu, Mở rộng kinh doanh và Tăng trưởng lưu lượng truy cập nội - ngoại sàn.

Thay vì tập trung vào một chủ đề đào tạo phổ quát về thương mại điện tử, “Trạm Tăng Trưởng ShopeeUni” được thiết kế thành nhiều “trạm” nội dung, mỗi “trạm” tập trung vào một nhóm nhu cầu cụ thể của nhà bán. Cách tiếp cận này giúp người bán dễ dàng lựa chọn nội dung phù hợp với vấn đề đang gặp phải và từng bước áp dụng kiến thức vào hoạt động kinh doanh.

Nổi bật nhất là “Trạm Kiến Thức” với chuỗi talkshow “Ngồi xuống uống trà, bàn chuyện bán buôn” phát sóng hàng tuần, được dẫn dắt bởi chuyên gia ShopeeUni và các nhà bán hàng giàu kinh nghiệm. Bản đầy đủ lên sóng mỗi tháng và được chia nhỏ thành các video ngắn đăng tải định kỳ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp người bán dễ dàng tiếp thu thông tin mọi lúc mọi nơi.

Ở tập đầu tiên của chương trình, ông Lê Huy Quân, Co-Founder FixEcom với hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang và mỹ phẩm đã mang đến những góc nhìn thực tế về tối ưu vận hành, phát triển sản phẩm và chuẩn bị nguồn lực cho các đợt sale lớn.

Trong khi đó, “Trạm Công Nghệ” tập trung vào việc thúc đẩy nhà bán ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để tối ưu nguồn lực trong hoạt động kinh doanh. Thông qua chuỗi video từ chuyên gia ShopeeUni, nhà bán được hướng dẫn cách ứng dụng AI trong việc phát triển nội dung hình ảnh, video nhằm thu hút người mua, hay phân tích các chỉ số vận hành để cải thiện hiệu quả gian hàng...

Chuỗi đào tạo "Trạm Tăng Trưởng ShopeeUni" giúp các nhà bán nâng cao năng lực quản trị số và chủ động giải quyết các bài toán vận hành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Trạm Tính Năng” cũng mang tới chuỗi video hướng dẫn chuyên sâu, giúp nhà bán làm chủ công nghệ mới và khai thác tối đa hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh của sàn. Ngày 28.08 tới đây, “Trạm Tính Năng” tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu "Hướng dẫn Quảng cáo Facebook Livestream cộng tác với Shopee," khám phá phương thức thu hút lưu lượng truy cập ngoại sàn hiệu quả trước mùa mua sắm cuối năm.

Mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cho thương hiệu với Shopee Mall Outlet

Với định hướng đa dạng hóa trải nghiệm mua sắm và tạo cơ hội tăng trưởng cho nhiều ngành hàng, Shopee tiếp tục mở rộng các chương trình như Shopee Mart, Shopee Home, Shopee Mall Outlet… Trong đó, Shopee Mall Outlet là một trong những giải pháp được triển khai từ tháng 4 năm nay, tạo ra một kênh mới để các thương hiệu chính hãng đưa những sản phẩm phù hợp với mô hình Outlet đến gần hơn với nhóm người tiêu dùng có nhu cầu.

Thông qua trang đích (landing page), các vị trí hiển thị trên ứng dụng và hoạt động truyền thông riêng, Shopee Mall Outlet giúp người mua dễ dàng khám phá sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu uy tín với mức giá hấp dẫn, đồng thời hỗ trợ thương hiệu tiếp cận thêm người tiêu dùng thông qua các voucher và chương trình ưu đãi.

Đại diện thương hiệu X-Men cho biết: “Tham gia Shopee Mall Outlet giúp thương hiệu tận dụng thêm các chương trình hỗ trợ tăng trưởng của Shopee và mở rộng cơ hội thúc đẩy doanh số. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đã qua giai đoạn cao điểm nhu cầu nhưng vẫn còn lượng hàng đáng kể, kết hợp mức giá hấp dẫn để kích cầu và mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.”

Chỉ sau 3 tháng triển khai, Shopee Mall Outlet ghi nhận số lượng nhà bán hàng tham gia tăng gấp 5 lần, cùng đà tăng trưởng tích cực về lượng đơn hàng. Đáng chú ý, các bộ sưu tập mùa trước tiếp tục ghi nhận sự quan tâm đáng kể từ người mua.

Đại diện thương hiệu Toshiba cho biết: “Shopee Mall Outlet giúp chúng tôi linh hoạt hơn trong việc phân bổ sản phẩm và nguồn lực, tối ưu vòng quay hàng hóa, đồng thời tiếp cận thêm nhu cầu từ nhóm khách hàng ưu tiên giá tốt.” Thương hiệu cũng ghi nhận lượng đơn hàng của nhóm sản phẩm Outlet tăng khoảng 12% kể từ khi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, kênh Shopee Live chính thức của Shopee Mall Outlet cũng trở thành đòn bẩy tiếp cận người dùng mạnh mẽ. Dự kiến trong tháng 8, sàn sẽ triển khai hơn 180 phiên livestream với hơn 500 giờ phát sóng trực tiếp dành riêng cho các sản phẩm Outlet.

Trang đích của chương trình giới thiệu đa dạng sản phẩm có mức ưu đãi tốt từ các thương hiệu lớn trên Shopee Mall. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết: “Các phiên livestream chính thức của Shopee Mall Outlet giúp doanh thu gian hàng tăng 150% so với ngày thường. Hình thức giới thiệu trực quan cùng ưu đãi hấp dẫn góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử chính hãng đã ra mắt trên 1 năm, còn mới và chưa kích hoạt, giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm.”

Thông qua việc đào tạo kiến thức và cung cấp các giải pháp thương mại đột phá, Shopee tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp sức cho cộng đồng nhà bán hàng. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận người mua, mà còn củng cố năng lực vận hành để chủ động nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm 2026./.

Shopee triển khai đào tạo, hỗ trợ nhà bán bắt nhịp xu hướng thương mại điện tử Tháng 5 này, Shopee tiếp tục chuỗi hoạt động đào tạo dành cho nhà bán hàng với nội dung nâng cao năng lực vận hành và tối ưu doanh số được thiết kế dành riêng cho các nhà bán tại TP Hồ Chí Minh.