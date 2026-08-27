Giá dầu diesel giảm còn 28.084 đồng, xăng E10 xuống 22.602 đồng từ 15 giờ

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (20/8).

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 21.763 đồng/lít (giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 22.602 đồng/lít (giảm 66 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Cùng xu hướng giảm, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.084 đồng/lít (giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Riêng dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học 0 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 0 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu./.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh thế nào từ 15 giờ hôm nay? Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III có giá mới là 22.668 đồng/lít và dầu diesel 0.05S có giá 28.543 đồng/lít.