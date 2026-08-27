Tổng thống Mỹ miễn thuế nhập khẩu thịt bò nhằm hạ giá tiêu dùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 đã ký sắc lệnh tạm thời miễn giảm thuế quan đối với một số mặt hàng thịt bò nhập khẩu, nhằm kéo giảm chi phí cho người tiêu dùng trong bối cảnh giá thịt bò tại Mỹ đã tăng gần 80% kể từ năm 2020.

Phần thịt bò xay vượt hạn ngạch quy định sẽ được tạm miễn mức thuế cao hơn trong 90 ngày, với giới hạn tối đa 100.000 tấn/tháng.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm nguồn cung thịt bò giá phải chăng cho người tiêu dùng trước các thách thức về nguồn cung hiện nay.

Chính quyền đồng thời khẳng định đã có các cơ chế bảo vệ để tối đa hóa mức tiết kiệm chi phí, trong khi vẫn bảo vệ người chăn nuôi trong nước và tạo dư địa để đàn gia súc nội địa phục hồi.

Trước đó, ông Trump đã công bố kế hoạch nới lỏng thuế quan này từ ngày 21/8 với dự kiến cho phép tới 300.000 tấn thịt bò xay nhập khẩu vượt hạn ngạch được miễn thuế.

Một quan chức Nhà Trắng khi đó cho biết các nhà xuất khẩu thịt bò nước ngoài đã đồng ý giảm giá 25% để đổi lấy việc được miễn thuế. Việc này nhằm đảm bảo phần chi phí tiết kiệm được sẽ chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng nội địa trong bối cảnh nguồn cung trong nước gặp nhiều khó khăn.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cử tri Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, bao gồm giá thực phẩm, trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Giá thịt bò - một mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với người Mỹ - đã leo thang do tình trạng thiếu hụt đàn gia súc kéo dài, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao và thời tiết khô hạn làm suy giảm diện tích đồng cỏ chăn nuôi.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy giá thực phẩm tăng cao đang là một trong những mối lo ngại hàng đầu của cử tri Mỹ trước thời điểm quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Tuy nhiên, quyết định trên lại vấp phải sự phản ứng gay gắt từ giới chăn nuôi và các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại các bang nông nghiệp. Các nghị sỹ cho rằng việc gia tăng nguồn cung ngoại nhập sẽ gây tổn hại trực tiếp đến các nhà sản xuất nội địa và không giải quyết được gốc rễ bài toán khôi phục đàn gia súc của Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, Mỹ đã áp đặt hạn ngạch nhập khẩu thịt bò đối với nhiều quốc gia trong những năm qua, theo đó phần hàng hóa vượt hạn ngạch sẽ chịu mức thuế cao hơn.

Nhà Trắng khẳng định sắc lệnh mới sẽ không làm thay đổi các cam kết thương mại hiện có đối với các đối tác đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), đồng thời không áp dụng đối với các quốc gia đang sở hữu hạn ngạch thịt bò riêng biệt như Argentina hay Australia./.

Quyết định tạm miễn thuế nhập khẩu thịt bò của Tổng thống Mỹ gây nhiều tranh cãi Theo thông báo của Tổng thống Trump, lượng thịt bò nhập khẩu bổ sung sẽ được đưa vào Mỹ trong 90 ngày mà không chịu mức thuế ngoài hạn ngạch thông thường.