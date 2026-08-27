Dự trữ dầu diesel của Mỹ xuống mức thấp kỷ lục ngay trước mùa cao điểm

Nguồn cung dầu diesel của Mỹ đã giảm xuống mức thấp chưa từng có tính theo mùa. Điều này có thể đẩy giá dầu diesel lên cao hơn nữa, đúng vào thời điểm nhu cầu sưởi ấm và sản xuất nông nghiệp bước vào mùa cao điểm.

Theo dữ liệu được Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 26/8, trữ lượng dầu nhiên liệu chưng cất - danh mục nhiên liệu trong đó dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất - chỉ còn 103,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8.

Dữ liệu ghi nhận từ đầu những năm 1980 cho thấy khối lượng dự trữ chưa bao giờ giảm xuống mức thấp như vậy vào thời điểm này trong năm.

Nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trên toàn cầu thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 10, khi thời điểm bắt đầu mùa sưởi ấm mùa đông và mùa thu hoạch ở Bắc Bán cầu trùng với mùa gieo trồng ở Nam Bán cầu.

Việc nhu cầu dầu diesel gia tăng trong bối cảnh kho dự trữ ở mức thấp báo động có thể kéo giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời kích hoạt làn sóng lạm phát do chi phí năng lượng.

Cuộc chiến tại Iran đã gây xáo trộn nghiêm trọng các thị trường năng lượng.

Dù vậy, dòng chảy dầu thô thực tế vẫn duy trì được tính ổn định cao hơn so với các sản phẩm dầu tinh chế, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế qua eo biển Hormuz đã gần như đóng băng hoàn toàn.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi Nga quyết định tạm dừng xuất khẩu dầu diesel giữa lúc các nhà máy lọc dầu của nước này bị tấn công bởi máy bay không người lái của Ukraine.

Chính phủ Nga hiện đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu thêm một tháng, gây áp lực hơn nữa lên các đối tác thương mại.

Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ hiện đã vượt mức 5,60 USD/gallon, tiệm cận mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra và chỉ còn kém mức cao kỷ lục mọi thời đại được thiết lập vào năm 2022 chưa đến 20 xu Mỹ. Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ vẫn neo ở mức cao trên 4 USD/gallon (1 gallon = 3,7854 lít).

Lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Mỹ từ việc sản xuất dầu diesel đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong những tuần gần đây, phản ánh nhu cầu lớn bất thường của thị trường toàn cầu.

Xuất khẩu loại nhiên liệu này của Mỹ đã chạm các mốc cao kỷ lục, song nguồn cung hiện tại không đủ để bù đắp cho lượng thiếu hụt trên thị trường./.

Mỹ duyệt dự án đường ống 5 tỷ USD tiếp nhiên liệu cho California Dự án đường ống dẫn dầu bao gồm việc xây dựng đường ống dài khoảng 1.450 km để vận chuyển 230.000 thùng xăng, nhiên liệu phản lực và dầu diesel mỗi ngày từ Texas Panhandle đến Arizona và California.

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