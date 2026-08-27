Kinh tế

Kinh doanh

Dự trữ dầu diesel của Mỹ xuống mức thấp kỷ lục ngay trước mùa cao điểm

Theo dữ liệu được Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ công bố ngày 26/8, trữ lượng dầu nhiên liệu chưng cất - danh mục nhiên liệu trong đó dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất - chỉ còn 103,4 triệu thùng.

Một trạm bán lẻ dầu xăng tại thành phố San Francisco, một trung tâm văn hóa, thương mại và tài chính ở tiểu bang California của Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Một trạm bán lẻ dầu xăng tại thành phố San Francisco, một trung tâm văn hóa, thương mại và tài chính ở tiểu bang California của Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nguồn cung dầu diesel của Mỹ đã giảm xuống mức thấp chưa từng có tính theo mùa. Điều này có thể đẩy giá dầu diesel lên cao hơn nữa, đúng vào thời điểm nhu cầu sưởi ấm và sản xuất nông nghiệp bước vào mùa cao điểm.

Theo dữ liệu được Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 26/8, trữ lượng dầu nhiên liệu chưng cất - danh mục nhiên liệu trong đó dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất - chỉ còn 103,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8.

Dữ liệu ghi nhận từ đầu những năm 1980 cho thấy khối lượng dự trữ chưa bao giờ giảm xuống mức thấp như vậy vào thời điểm này trong năm.

Nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trên toàn cầu thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 10, khi thời điểm bắt đầu mùa sưởi ấm mùa đông và mùa thu hoạch ở Bắc Bán cầu trùng với mùa gieo trồng ở Nam Bán cầu.

Việc nhu cầu dầu diesel gia tăng trong bối cảnh kho dự trữ ở mức thấp báo động có thể kéo giá nhiên liệu tăng vọt, đồng thời kích hoạt làn sóng lạm phát do chi phí năng lượng.

Cuộc chiến tại Iran đã gây xáo trộn nghiêm trọng các thị trường năng lượng.

Dù vậy, dòng chảy dầu thô thực tế vẫn duy trì được tính ổn định cao hơn so với các sản phẩm dầu tinh chế, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế qua eo biển Hormuz đã gần như đóng băng hoàn toàn.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi Nga quyết định tạm dừng xuất khẩu dầu diesel giữa lúc các nhà máy lọc dầu của nước này bị tấn công bởi máy bay không người lái của Ukraine.

Chính phủ Nga hiện đang cân nhắc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu thêm một tháng, gây áp lực hơn nữa lên các đối tác thương mại.

Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ hiện đã vượt mức 5,60 USD/gallon, tiệm cận mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra và chỉ còn kém mức cao kỷ lục mọi thời đại được thiết lập vào năm 2022 chưa đến 20 xu Mỹ. Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ vẫn neo ở mức cao trên 4 USD/gallon (1 gallon = 3,7854 lít).

Lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Mỹ từ việc sản xuất dầu diesel đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong những tuần gần đây, phản ánh nhu cầu lớn bất thường của thị trường toàn cầu.

Xuất khẩu loại nhiên liệu này của Mỹ đã chạm các mốc cao kỷ lục, song nguồn cung hiện tại không đủ để bù đắp cho lượng thiếu hụt trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dự trữ dầu diesel #Dự trữ dầu diesel của Mỹ #Dầu diesel Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.