Giá vàng ngày 27/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên ngày 26/8 do tác động từ báo cáo lạm phát của Mỹ sát với kỳ vọng thị trường, qua đó củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Khoảng 0 giờ 57 phút sáng 27/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống mức 4.595,93 USD/ounce. Sự đảo chiều này diễn ra ngay sau khi kim loại quý này vừa chạm mức "đỉnh" cao nhất kể từ ngày 14/5 trong phiên giao dịch trước đó. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,9% xuống 4.653,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

​