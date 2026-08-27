Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 27/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, sáng 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên ngày 26/8 do tác động từ báo cáo lạm phát của Mỹ sát với kỳ vọng thị trường, qua đó củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Khoảng 0 giờ 57 phút sáng 27/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống mức 4.595,93 USD/ounce. Sự đảo chiều này diễn ra ngay sau khi kim loại quý này vừa chạm mức "đỉnh" cao nhất kể từ ngày 14/5 trong phiên giao dịch trước đó. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,9% xuống 4.653,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-08-27-094024.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-08-27-094123.png

(Vietnam+)
#giá vàng #giá vàng hôm nay #cập nhật giá vàng #giá vàng ngày 27/8
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực

Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Diện tích lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Quân (ấp Thông Lưu, xã Vĩnh Lợi) bị cháy rầy. (Ảnh: TTXVN phát)

Rầy nâu bùng phát, Cà Mau cấp bách phòng trừ

Rầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm hàng đầu trên cây lúa, đặc biệt trong vụ hè thu khi điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển.