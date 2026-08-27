Giá vàng thế giới giảm hơn 1% do dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên ngày 26/8 do tác động từ báo cáo lạm phát của Mỹ sát với kỳ vọng thị trường, qua đó củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Khoảng 0 giờ 57 phút sáng 27/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống mức 4.595,93 USD/ounce.

Sự đảo chiều này diễn ra ngay sau khi kim loại quý này vừa chạm mức "đỉnh" cao nhất kể từ ngày 14/5 trong phiên giao dịch trước đó. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,9% xuống 4.653,30 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD tăng 0,3% đã tạo thêm lực cản, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Nguyên nhân trực tiếp đẩy giá vàng đi xuống đến từ báo cáo do Cục Phân tích Kinh tế (thuộc Bộ Thương mại Mỹ) vừa công bố. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 3,7% trong chu kỳ 12 tháng tính đến tháng 7/2026. Con số này gần mức dự báo tăng 3,6% mà giới chuyên gia kinh tế đưa ra.

Dữ liệu lạm phát trên lập tức tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng Chín tới đã tăng lên mức 40% so với mức 36% trước khi có báo cáo. Đồng thời, thị trường cũng đánh giá có 60% khả năng Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện hành. Trong môi trường lãi suất cao, các tài sản không sinh lời như vàng thường đánh mất sức hấp dẫn.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết đợt giảm giá này chủ yếu do giới đầu tư chốt lời.

Chuyên gia này dự báo xu hướng tăng của vàng sẽ sớm quay trở lại, đồng thời kỳ vọng giá vàng có thể bứt phá lên mốc 5.000 USD/ounce ngay trong năm nay và thiết lập các kỷ lục mới vào quý 2/2027.

Hiện thị trường đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole vào ngày 28/8 để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất.

Liên quan đến các yếu tố địa chính trị, một quan chức cấp cao của Iran ngày 26/8 tiết lộ Iran và Oman vẫn đang nỗ lực hoàn tất các chi tiết trong thỏa thuận chung về eo biển Hormuz. Thông tin này xuất hiện sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố hai nước đã thống nhất được phương án quản lý chung và chia sẻ nguồn thu từ tuyến đường thủy huyết mạch này.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay sụt giảm 1% xuống mức 67,93 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,4% xuống 1.831,67 USD/ounce, giá palladium giảm nhẹ 0,1% xuống 1.324,63 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng sớm ngày 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng hạ nhiệt, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ Giới phân tích kỹ thuật dự đoán giá vàng giao ngay có thể sẽ thử lại mức kháng cự 4.681 USD/ounce; và nếu vượt qua ngưỡng này, giá vàng có thể kích hoạt đà tăng tiến vào vùng 4.707-4.743 USD/ounce.