Giá dầu giảm khi thị trường dồn sự chú ý vào đàm phán eo biển Hormuz

Đóng cửa phiên 26/8, giá dầu thế giới giảm nhẹ khi giới đầu tư kỳ vọng vào các cuộc đàm phán mở cửa lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, mức giảm được thu hẹp phần nào nhờ dữ liệu về lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng ít hơn dự kiến.

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 74 xu (0,84%) xuống 87,84 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 13 xu (0,16%) xuống 82,23 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, cả hai mặt hàng dầu chủ chốt này có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Tuy nhiên, đà giảm chững lại sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố lượng dầu dự trữ của nước này chỉ tăng 95.000 thùng lên 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng 597.000 thùng của giới phân tích.

Tâm điểm của thị trường hiện đang hướng về các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông. Một nguồn tin cấp cao từ Iran cho biết Iran và Oman đang hoàn tất chi tiết thỏa thuận chia sẻ hoạt động và doanh thu tại eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển Kpler, sự gián đoạn tại đây vẫn nghiêm trọng khi chỉ có 5 tàu hàng đi qua tuyến đường thủy này vào ngày 25/8, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 15 tàu/ngày trong 10 ngày qua.

Chuyên gia Ole Hansen từ Saxo Bank nhận định, triển vọng về một thỏa thuận khôi phục hàng hải đang giúp thị trường loại bỏ dần "phần bù rủi ro địa chính trị" ra khỏi giá dầu.

Song song với đàm phán cùng Oman, nỗ lực ngoại giao cũng đang được thúc đẩy trên nhiều mặt trận khi Thủ tướng Qatar dự kiến tới thăm Iran vào 27/8 để bàn giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trái ngược với những tín hiệu tích cực từ Trung Đông, rủi ro gián đoạn nguồn cung tại châu Âu lại có dấu hiệu leo thang. Tại Nga, nhà máy lọc dầu NORSI, cơ sở sản xuất dầu lớn thứ 4 cả nước, đã phải đình chỉ hoạt động xử lý dầu thô vào ngày 26/8 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng đang thúc đẩy một dự luật trừng phạt toàn diện mới nhằm vào Nga, dự kiến sẽ được đưa ra Hạ viện vào tháng tới./.

Giá dầu giảm hơn 3% khi Mỹ chuyển sang gây sức ép kinh tế với Iran Giá dầu Brent biển bắc (giá tham chiếu quốc tế) giảm 3,9%, xuống còn 88,58 USD/thùng khi chốt phiên, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 3,1%, xuống 82,36 USD/thùng.