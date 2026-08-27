Giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 150 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 27/8, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng trong khi vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố không có biến động so với phiên trước.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji giao dịch ở mức 147 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng với chốt phiên trước.

Tuy vậy, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có sự điều chỉnh khác nhau, trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 148,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) thì tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 147-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.638 USD/ounce, 24 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới còn 3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.880-26.290 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.900-26.290 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 10 đồng; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.890-26.280 đồng/USD, không có biến động so với chốt phiên hôm qua.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.910-26.290 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD./.

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