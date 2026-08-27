Giá vàng nhích nhẹ khi thị trường chờ phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng nhích nhẹ trong phiên chiều 27/8 tại châu Á, do lo ngại về tình trạng mất giá của đồng USD vẫn tiếp diễn, trong khi sự chú ý của thị trường chuyển sang phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trong tuần này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên mức 4.611,16 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 4.664,50 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng hơn 5% vào tuần trước sau động thái mở rộng chương trình mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ, khi điều này khơi dậy lại nỗi lo đồng USD mất giá.

Bài phát biểu của ông Warsh tại hội nghị thường niên Jackson Hole ở Wyoming vào ngày 28/8 sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm các tín hiệu định hướng tiếp theo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Nếu bài phát biểu không đưa ra định hướng cụ thể, kỳ vọng của thị trường về khả năng tăng lãi suất có thể sẽ không thay đổi nhiều.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường đang dự báo xác suất tăng lãi suất tại Mỹ vào tháng 9 tới là 36,1% và vào tháng 12 tới là 72,1%.

Số liệu công bố ngày 26/8 cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn duy trì ổn định trong tháng 7/2026, nhưng cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Đà giảm lạm phát bất ngờ chững lại có thể sẽ làm gia tăng các cuộc tranh luận tại ngân hàng trung ương về việc liệu có nên tăng lãi suất hay giữ nguyên mức hiện tại.

Về mặt địa chính trị, Thủ tướng Qatar sẽ tới thăm Iran để tái khởi động các nỗ lực ngoại giao, sau khi Mỹ và Iran liên tục có ý kiến trái chiều về nhau liên quan đến cam kết của Mỹ về việc gia tăng áp lực kinh tế lên Iran.

Vàng được coi là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kinh tế, nhưng lãi suất tăng có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 68,77 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.837,48 USD/ounce và giá palladium tăng nhẹ 0,1% lên 1.329,81 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng ngày 27/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, sáng 27/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

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