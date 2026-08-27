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Giá dầu châu Á tiếp đà giảm nhờ triển vọng giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,07 USD xuống 86,77 USD/thùng, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 1,13 USD  xuống 81,1 USD/thùng.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Ichihara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Ichihara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Giá dầu giảm hơn 1 USD trong phiên chiều 27/8 tại châu Á, nối dài chuỗi sụt giảm, trước triển vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Qatar có thể dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,07 USD (tương đương 1,2%) xuống 86,77 USD/thùng, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 1,13 USD (tương đương 1,4%) xuống 81,1 USD/thùng, khi bước sang ngày giảm thứ năm liên tiếp.Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 26/8 cho biết Iran và Oman đang hoàn tất các chi tiết của một thỏa thuận nhằm kiểm soát eo biển Hormuz.

Thông tin này được đưa ra sau khi người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi tuyên bố hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ quyền kiểm soát tuyến đường thủy kết nối các nhà sản xuất dầu lớn ở vùng Vịnh với thị trường quốc tế, cũng như phân chia nguồn thu từ tuyến đường này.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar sẽ tới Iran vào ngày 27/8, gặp gỡ các quan chức cấp cao của nước chủ nhà để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 6 tháng qua.

Mỹ đã dừng kế hoạch tấn công Iran và đang tìm cách gia tăng áp lực kinh tế lên nước này, động thái mang đến kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan đến các yêu cầu cho việc chấm dứt xung đột. Các quan chức Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không mở cửa, trừ phi Mỹ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã đạt được vào tháng 6/2026 nhưng đã đổ vỡ sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
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