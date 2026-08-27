Thanh tra Chính phủ kiến nghị Gia Lai truy thu hơn 15 tỷ đồng tiền đấu giá đất

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành công văn số 2451/TTCP-C.XIV gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung tại Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP.

Đối với các nội dung thực sự còn khó khăn, vướng mắc, không thể thực hiện theo quy định pháp luật, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong số các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai khắc phục, đáng chú ý có nội dung liên quan đến việc thu hồi số tiền hơn 15 tỷ đồng chậm nộp trong vụ đấu giá 205 lô đất tại Khu quy hoạch khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cũ.

Cụ thể: Bà Hồ Thị Hiền trúng đấu giá 107 lô đất (số tiền phải nộp hơn 83 tỷ đồng), ông Nguyễn Xuân Ánh trúng đấu giá 44 lô đất (số tiền phải nộp hơn 30 tỷ đồng) và ông Lê Viết Đức trúng đấu giá 54 lô đất (số tiền phải nộp hơn 39 tỷ đồng) nhưng chậm nộp tiền trúng đấu giá theo quy định (từ 20 đến 300 ngày).

Theo Kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê thời điểm này đã buông lỏng quản lý, không hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cọc nộp về ngân sách nhà nước gây thất thoát hơn 15 tỷ đồng. Đây là khoản tiền tạm tính tương ứng với mức đặt cọc theo phương án đấu giá, được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Do đó, việc kiến nghị thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ là có căn cứ và phù hợp.

Ngoài ra, việc cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá cũng sai quy định tại quy chế đấu giá và phương án đấu giá. Tại thời điểm thanh tra, đã có nhiều lô đất được chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân khác.

Trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch phụ trách, Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh, ông Nguyễn Hồng Linh - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và các trưởng các phòng, ban có liên quan./.

Thu hồi 89 ha đất đấu giá chọn nhà đầu tư công trình thành phố cảng hàng không Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F-cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.