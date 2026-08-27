Hòa Phát tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên

Trong những ngày đầu mở tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng bán hàng Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát - Yên Mỹ do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư đã ghi nhận số lượng lớn người dân và công nhân lao động đến thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tư vấn về nhu cầu nhà ở xã hội.

Theo ghi nhận tại địa điểm tiếp nhận, lượng người dân có mặt từ sớm để hoàn thiện thủ tục và đề nghị tư vấn ở mức cao. Mặc dù mật độ người dân đến giao dịch lớn, công tác tiếp nhận hồ sơ vẫn bảo đảm tính trật tự và đúng quy trình dưới sự hướng dẫn của bộ phận chuyên môn.

Dự án thu hút sự quan tâm lớn nhờ lợi thế về vị trí địa lý và quy hoạch hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Anh Nguyễn Đình Hiếu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên cho biết vị trí dự án nằm gần Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thuận tiện cho quá trình anh và gia đình di chuyển đến nơi làm việc. Cùng với đó, thiết kế căn hộ tối ưu công năng, thông thoáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ là các yếu tố phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đồng quan điểm, anh Trần Văn Linh, người dân xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên đã đến nộp hồ sơ vào những ngày đầu tiếp nhận, đánh giá mức giá mở bán phù hợp với khả năng tài chính của người lao động có thu nhập thấp, người dân địa phương và các khu vực lân cận. Đây là cơ hội để người dân khu vực có thể ổn định cuộc sống, an cư lâu dài.

Đánh giá về tình hình tiếp nhận trong những ngày đầu, đại diện Bộ phận thu hồ sơ cho biết hệ thống hotline và các kênh mạng xã hội của dự án đã tiếp nhận lượng lớn câu hỏi quan tâm từ trước thời điểm mở bán.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 80%-90% những người quan tâm có điều kiện thu nhập phù hợp với dự án. Đối tượng thường là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả này phản ánh nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội tại khu vực hiện ở mức cao.

Để bảo đảm công tác tiếp nhận diễn ra minh bạch và hiệu quả, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ sẽ nhận hồ sơ mua nhà giai đoạn 1 đến hết ngày 14/09/2026. Chủ đầu tư khuyến nghị người dân chủ động tham khảo thông tin, chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo đúng quy định pháp luật trước khi nộp trực tiếp tại Văn phòng bán hàng để việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Đồng thời, Công ty Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ khuyến khích người dân liên hệ hotline hoặc đến trực tiếp văn phòng bán hàng để được hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ.

Dự án Nhà ở xã hội Hoà Phát-Yên Mỹ do Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô 31 ha với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, sát Khu công nghiệp Yên Mỹ II. Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện khi chỉ mất 15-30 phút di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm lân cận, trung tâm Hà Nội và trung tâm tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch, dự án phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín với 25 tòa chung cư (khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội) và 242 căn thương mại thấp tầng. Với hệ thống hạ tầng hiện đại và tiện ích hoàn chỉnh gồm trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và hệ thống an ninh 24/7. Ở giai đoạn 1, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ (diện tích 34,9 m² - 77 m²) và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 8/2026./.

Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8 Tập đoàn Hòa Phát mở đăng ký bán 842 căn hộ nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Yên Mỹ, giá từ 20,8 triệu/m², đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp.