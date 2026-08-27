Giảm thuế 30% để tiếp thêm nguồn lực cho hộ kinh doanh và hỗ trợ tiêu dùng

Quốc hội đã thông qua chính sách giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm tài chính 2026–2027 có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày 24/8/2026.

Theo các chuyên gia, chính sách này là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực khác của Chính phủ nhằm giảm áp lực thuế đối với khu vực kinh doanh phi chính thức. Trước đó, các chính sách cũng được đưa ra sau các cải cách gần đây, như nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân và đơn giản hóa yêu cầu tính thuế, kê khai và tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh.

Độ bao phủ lớn

Ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng bao phủ phần lớn hộ kinh doanh và một tỷ trọng đáng kể các doanh nghiệp nhỏ.

Theo báo cáo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Maybank, đây là chính sách tích cực đối với kích cầu tiêu dùng trong nước, khi giúp giảm áp lực tài chính lên hộ kinh doanh, cải thiện thu nhập khả dụng và hỗ trợ tâm lý kinh doanh sau giai đoạn chịu tác động từ cải cách thuế từ giữa năm 2025.

Cụ thể, việc giảm 30% thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp việc cải thiện dòng tiền và thu nhập của các hộ kinh doanh đủ điều kiện đồng thời giảm lo ngại trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế quản lý thuế chính thức.

Điều này sẽ hỗ trợ sức mua, nhóm phân tích của Chứng khoán Maybank chỉ ra khi thu nhập khả dụng tăng sẽ tạo dư địa cho hộ gia đình gia tăng chi tiêu, đặc biệt ở nhóm thu nhập thấp và trung bình. Thêm vào đó là sự cải thiện niềm tin kinh doanh, khi gánh nặng thuế thấp hơn và khung pháp lý rõ ràng hơn có thể khuyến khích hộ kinh doanh duy trì đầu tư, việc làm và chi tiêu.

Đây là chính sách tích cực đối với kích cầu tiêu dùng trong nước, khi giúp giảm áp lực tài chính lên hộ kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt việc giảm thuế cũng góp phần củng cố chính sách hỗ trợ tiêu dùng. Cùng với việc nâng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân và các biện pháp hỗ trợ phía cầu trước đó, chính sách mới cho thấy định hướng của Chính phủ đang trở nên cân bằng hơn giữa chính thức hóa khu vực kinh doanh và hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Tác động mang tính dài hạn

Các chuyên gia của Chứng khoán Maybank, cho rằng tác động của chính sách không chỉ nằm ở lợi ích thuế trong ngắn hạn. Chuỗi cải cách gần đây cho thấy Chính phủ đang hướng tới việc chính thức hóa khu vực bán lẻ phân mảnh nhưng đồng thời giảm gánh nặng trong giai đoạn chuyển đổi cho hộ kinh doanh. Điều này giúp hạn chế tác động đến việc làm và thu nhập hộ gia đình, trong khi từng bước tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các nhà bán lẻ hiện đại hoạt động chính thức. Trong bối cảnh việc làm cải thiện, tăng trưởng kinh tế tích cực và Chính phủ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trong nước, niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục phục hồi trong giai đoạn 2026–2027.

Bà Lê Thị Yến khuyến nghị doanh nghiệp cần quản trị dự báo doanh thu cẩn trọng nhưng không được chủ động làm sai lệch doanh số. (Ảnh: Vietnam+)

Mặt khác, bà Lê Thị Yến, Giám đốc Công ty Tư vấn thuế Hà Nội, nhấn mạnh chính sách không hỗ trợ đồng đều mọi doanh nghiệp nhỏ. Cụ thể, các doanh nghiệp đang lỗ hoặc có thu nhập chịu thuế rất thấp, sẽ hưởng lợi hạn chế vì không có hoặc có ít thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có doanh thu vượt ngưỡng dù chỉ một phần sẽ không thuộc diện theo tiêu chí “không quá 10 tỷ đồng” của từng năm tính thuế. Do đó, bà Yến khuyến nghị doanh nghiệp cần quản trị dự báo doanh thu cẩn trọng nhưng không được chủ động làm sai lệch doanh số.

Bà Yến cho biết tại thời điểm chưa có hướng dẫn thủ tục chi tiết của Cơ quan Thuế quy định một mẫu đơn xin giảm thuế riêng. Vì vậy, doanh nghiệp và hộ/cá nhân kinh doanh không nên tự áp dụng các biểu mẫu lan truyền không chính thức, cần chờ hướng dẫn kỹ thuật trên eTax hoặc văn bản của Bộ Tài chính/Cục Thuế.

“Theo tôi, mức giảm 30% đủ tạo một cú hích thanh khoản có mục tiêu, đặc biệt với doanh nghiệp/hộ kinh doanh có lãi nhưng vốn lưu động mỏng. Chính sách được kỳ vọng hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu trở lại cho ngân sách trong dài hạn. Đây là chính sách tốt để giữ sức sống, tăng tuân thủ và tạo dư địa tăng trưởng cho khu vực kinh doanh nhỏ, nhưng sức bật ngân sách sau 2027 phụ thuộc vào chất lượng thực thi, chứ không chỉ phụ thuộc vào mức giảm 30%,” bà Yến nói./.

Từ mở rộng số lượng đến nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân ở Tây Ninh Tây Ninh đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, nhân lực, khoa học công nghệ, đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao.