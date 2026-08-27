Lãi suất ngân hàng ngày 27/8: Kỳ hạn 12 tháng hưởng mức lãi suất cao nhất 10%

Hiện nay, một số ngân hàng vẫn duy trì các chương trình lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng có khoản tiền gửi rất lớn các kỳ hạn từ 12 tháng.

PVcomBank dẫn đầu với lãi suất 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Xếp sau là MSB với lãi suất 9%/năm dành cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn, đồng thời có số dư tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ đối với kỳ hạn 6-9 tháng ở mức 7,2%/năm. Nếu lựa chọn hình thức nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi hàng tháng hoặc hàng quý, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 6,78%/năm, 7,02%/năm và 7,09%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 10-24 tháng, Cake by VPBank áp dụng lãi suất 7,4%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng đang triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng, áp dụng với các kỳ hạn từ 6-12 tháng trên ứng dụng CAKE BANK. Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Mức ưu đãi này đã tăng 0,2% so với tháng trước. Như vậy, sau khi cộng ưu đãi, lãi suất thực nhận tại Cake by VPBank đối với một số khoản tiền gửi từ 10-24 tháng có thể lên tới 9,4%/năm.

Tại Nam A Bank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24 tháng có thể hưởng lãi suất lên tới 8,3%/năm - thuộc nhóm mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay. Đối với khoản tiền gửi cùng giá trị ở kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất được áp dụng là 8,1%/năm sau khi có phê duyệt của Tổng Giám đốc.

HDBank áp dụng lãi suất đặc biệt 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 8/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.75

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.90

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.45

4.65

6.0

6.0

6.0

6.0

5.6

TPBank

4.75

4.75

6.0

6.2

6.2

6.3

6.3

SeABank

3.4

4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

VIB

4.35

4.45

5.7

7.0

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.9

5.9

6.0

6.0

Agribank

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

BIDV

4.75

4.75

6.6

6.8

6.8

6.8

6.8

MBBank

4.5

4.65

5.7

6.3

6.3

7.0

7.0

ACB

4.5

4.7

4.9

5.7

5.7

5.7

5.7

ABBank

3.8

4.0

6.25

6.25

5.8

5.8

5.8

MSB

4.75

4.75

6.3

6.8

6.6

6.6

6.1

LPBank

4.6

4.65

6.8

6.9

6.95

7.0

6.2

GPBank

3.6

3.7

5.25

5.55

5.55

5.55

5.55

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.3

5.3

5.3

5.3

Kienlongbank

4.2

4.2

5.5

5.5

5.15

5.15

5.15

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

4.6

4.65

6.2

6.5

6.6

6.7

6.7

PVcomBank

4.75

4.75

5.3

5.6

6.3

6.3

6.3

Saigonbank

4.75

4.75

6.9

7.2

7.0

6.5

6.6

VietBank

4.6

4.6

5.9

6.1

6.4

6.4

6.4

HDBank

4.2

4.3

5.0

5.3

5.6

5.0

5.0

VietABank

4.7

4.75

6.0

6.1

6.2

6.3

6.3

NamABank

4.6

4.75

6.4

6.6

6.9

6.9

6.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.0

6.1

6.1

6.1

6.1

BAOVIET Bank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

Viet Capital Bank

(BVBANK)

4.75

4.75

6.7

6.9

6.7

6.7

6.7

PG Bank

4.75

4.75

6.9

7.0

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

NCB

4.7

4.75

6.2

6.4

6.7

6.8

6.8

CBBank

4.75

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

OCB

4.75

4.75

6.5

6.8

6.7

6.9

7.1

OceanBank

4.5

4.75

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

