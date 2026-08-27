Quảng Ninh hút gần 183.000 tỷ đồng vốn đầu tư trước giờ "lên thành phố"

Tính đến cuối tháng 8/2026, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư với tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách lũy kế đạt 182.732 tỷ đồng.

Kết quả này khẳng định sức hút vượt trội của địa phương trước thời điểm chính thức chuyển đổi vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 1/9/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên thông tin, riêng tháng 8/2026, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 39.082 tỷ đồng. Địa phương đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 12 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án. Lũy kế 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã cấp mới cho 67 dự án và điều chỉnh tăng vốn 9 dự án.

Cùng với đà tăng trưởng thu hút đầu tư, bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ số ấn tượng khi đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu chủ yếu theo kịch bản đề ra. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu cả 9 tháng; trong đó thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 16,24% so với cùng kỳ, điểm sáng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 31,77%. Lĩnh vực dịch vụ-du lịch duy trì mức tăng trưởng cao khi đón hơn 17 triệu lượt khách, mang lại tổng doanh thu 51.008 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - vừa là thời điểm bản lề hoàn thành các mục tiêu quý 3, vừa là tháng đầu tiên Quảng Ninh vận hành theo mô hình thành phố.

Để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn công việc của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải quyết liệt hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trước ngày 30/9, ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng giao thông kết nối.

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, tạo động lực mở ra không gian phát triển mới bứt phá và bền vững khi vận hành mô hình thành phố./.

Quảng Ninh khai thác dư địa mới, tạo sức bật cho tăng trưởng Quảng Ninh đang tập trung phát huy kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đầu tư, thể chế và năng lượng để mở rộng dư địa, tạo động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026.