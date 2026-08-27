Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar nỗ lực vượt khó

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, tối 26/8, tại thành phố Yangon,Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiến hành lễ trao Tủ sách tiếng Việt và giáo trình dạy tiếng Việt cho đại diện cộng đồng cùng Trường Đại học Ngoại ngữ Yangon, đồng thời gặp gỡ thân mật cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Myanmar.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức cùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực ASEAN, tại buổi lễ trao sách cho Trường Đại học Ngoại ngữ Yangon, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn nhà trường và cá nhân Hiệu trưởng May San See đã tích cực tổ chức dạy tiếng Việt tại Myanmar, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và gắn kết văn hóa giữa hai dân tộc.

Tại cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã lắng nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, tiềm năng thị trường cũng như những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ về kết quả thành công của Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, đồng thời ghi nhận những thiện cảm tốt đẹp của các lãnh đạo Myanmar đối với sự đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng tái khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam trong việc ủng hộ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.

Bộ trưởng cho biết thêm trong các cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện Myanmar Khin Yi, ông đã đề nghị hai bên nghiên cứu, khơi thông các cơ chế hợp tác thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời, ông kêu gọi phía Myanmar xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar hiện có 17 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên và 6 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc thu hẹp quy mô, giảm mạnh so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Myanmar với nhiều dự án tiêu biểu như: Mytel (viễn thông và hạ tầng số), HAGL Myanmar Center/THACO (tổ hợp bất động sản, khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại tại Yangon), BIDV cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, sản xuất, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tiếp bà May San See, Hiệu trưởng Trường đại học ngoại ngữ Yangon. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bất chấp thực địa nhiều thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá hai nước vẫn còn tiềm năng hợp tác rất lớn trong 5 lĩnh vực then chốt: nông nghiệp và chế biến thực phẩm; năng lượng; hạ tầng số; hàng thiết yếu và tái thiết; logistics và tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 336,28 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, kim ngạch cả năm dự kiến có thể đạt từ 670 - 750 triệu USD.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, ông Ngô Vĩnh Quý, Tổng Giám đốc Mytel kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar (VBCM), bày tỏ xúc động và vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại giữa hai nước./.

Việt Nam-Myanmar tổ chức thành công Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả của kỳ họp Ủy ban hỗn hợp sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu sắc hơn trong thời gian tới.

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