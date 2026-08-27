Đà Nẵng lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là thước đo năng lực lãnh đạo

Tính đến giữa tháng 8 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng mới đạt 50,88% kế hoạch năm, còn khoảng cách tới 21,12% so với mục tiêu đề ra cho cuối tháng 8.

Trước nguy cơ chậm tiến độ kéo dài trong bối cảnh mùa mưa bão đang cận kề, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, địa phương siết chặt kỷ cương, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời nghiêm túc phê bình 9 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 20%.

Áp lực giải ngân trong giai đoạn nước rút

Theo báo cáo giám sát đối với 117 cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý 4.682 dự án trên địa bàn thành phố, giải ngân vốn đầu tư công tuy đã có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Đà Nẵng được giao là 16.152,95 tỷ đồng (bao gồm 13.807,41 tỷ đồng vốn bố trí mới năm 2026 và 2.345,54 tỷ đồng vốn chuyển tiếp kéo dài từ năm trước).

Lũy kế đến ngày 17/8/2026, toàn thành phố đã giải ngân được 8.218,03 tỷ đồng, đạt 50,88% kế hoạch. Số vốn còn lại cần giải ngân từ nay đến cuối năm là 7.934,92 tỷ đồng (chiếm 49,12%). Đáng lo ngại, dư nợ tạm ứng chưa thu hồi hiện lên tới 5.669,70 tỷ đồng, chiếm tới 68,99% tổng số vốn đã giải ngân.

Đối chiếu với Kế hoạch số 354/KH-UBND ban hành ngày 13/7/2026, Đà Nẵng đặt lộ trình giải ngân đến hết tháng 8/2026 lũy kế đạt 72,0% (tương ứng 13.060 tỷ đồng). Kết quả hiện tại còn cách mục tiêu tới 21,12 điểm phần trăm. Việc kết quả thực tế chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra đang tạo áp lực giải ngân vô cùng lớn cho giai đoạn cuối năm, đặc biệt khi thời tiết địa phương chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, gây cản trở rất lớn cho hoạt động thi công ngoài hiện trường.

Số liệu chi tiết từ cơ quan quản lý đã chỉ rõ những mắt xích đang làm chậm dòng vốn đầu tư công của thành phố. Top 10 đơn vị giao vốn lớn nhất chiếm tới 11.163,89 tỷ đồng (69,11% tổng kế hoạch vốn toàn thành phố), tuy nhiên số tiền tạm ứng chưa thu hồi tại nhóm này cũng lên tới 5.006,64 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có tới 648 dự án đang thực hiện nhưng chưa hề phát sinh bất kỳ khoản thanh toán giải ngân nào (tỷ lệ 0%). Tổng số vốn chưa giải ngân tại 10 dự án lớn nhất đang triển khai đạt mức 1.887,63 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã nghiêm túc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 xã, phường có kết quả giải ngân rất thấp (dưới 20%) gồm Bến Hiên, Phước Chánh, Thạnh Mỹ, Quảng Phú, Đắc Pring, Phú Thuận, Trà Linh, Phước Hiệp và Điện Bàn Đông. Cùng đó, có 17 xã, phường khác cũng đang ở mức báo động với tỷ lệ giải ngân chỉ đạt từ 30% đến dưới 50%.

Công trường dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tháo gỡ nút thắt và thu hồi tạm ứng

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án trọng điểm (Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp) cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất và Lãnh đạo các xã, phường Thạnh Mỹ, Điện Bàn Đông, Hiệp Đức, Thăng Bình tập trung dồn lực giải quyết triệt để các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và năng lực nhà thầu.

Đối với khoản tạm ứng 5.006,64 tỷ đồng tại 10 đơn vị chủ lực, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để thu hồi dứt điểm, tuyệt đối không để phát sinh nợ tạm ứng kéo dài sai quy định.

Với các công trình trọng điểm, thành phố yêu cầu tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như: khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thu Bồn (khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An; phát triển nền tảng số phục vụ chính quyền số; Dự án CRIEM (xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số); Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông, trường học.

Đặc biệt, 2 dự án đang ở mức giải ngân 0% là dự án CRIEM và đường nội thị trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ) phải tập trung giải ngân gấp.

Đối với 648 dự án chưa giải ngân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải xác định mốc thanh toán đầu tiên trước ngày 15/9/2026. Dự án nào không còn khả năng giải ngân phải báo cáo Sở Tài chính trước ngày 30/8/2026 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố điều chuyển nguồn vốn sang các dự án có tiến độ tốt. Ngoài ra, 418 dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để kịp khởi công trong quý 3 và quý 4/2026.

Thành phố Đà Nẵng xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là thước đo năng lực lãnh đạo. Kết quả này sẽ làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức định kỳ và cuối năm 2026 đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ tham mưu kiên quyết không xem xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân lãnh đạo không hoàn thành kế hoạch giải ngân do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ có biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số của thành phố.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo lĩnh vực được phân công sẽ trực tiếp xuống hiện trường, tổ chức giao ban định kỳ để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, quyết tâm đưa công tác giải ngân vốn đầu tư công về đích đúng kế hoạch./.

Tháo điểm nghẽn, Đà Nẵng mở đường cho các dự án tiếp tục triển khai Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để xử lý, tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.