Khởi động dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), ngày 27/8, tại phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (EAGLE FTZ).

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/2025/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Vị trí số 2 (quy mô 75 ha) do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (SDN) làm chủ đầu tư, nằm liền kề Khu công nghiệp Liên Chiểu, được định hướng trở thành Khu phức hợp Logistics, Sản xuất và Công nghiệp hỗ trợ hiện đại, kết nối trực tiếp với Vị trí số 1 và Cảng biển quốc tế Liên Chiểu.

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, cơ quan quản lý trực tiếp Khu thương mại tự do Đà Nẵng, EAGLE FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản và được khởi động, mở đầu quá trình hiện thực hóa mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước.

Đi đầu không đơn thuần là sớm hơn về thời gian, mà còn là trách nhiệm kiến tạo một hình mẫu về chất lượng, hiệu quả, phương thức quản trị và khả năng kết nối với chuỗi giá trị quốc tế.

Thành phố cam kết đồng hành trong suốt quá trình triển khai; xác định rõ đầu mối, rõ thời hạn xử lý; tinh thần chung là hỗ trợ cao nhất, xử lý nhanh nhất, bảo đảm mọi công việc được thực hiện rõ ràng, đồng bộ và đúng quy định.

Đại diện Chủ đầu tư, ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng (SDN) cho biết, dự án sẽ được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ là hạ tầng hiện đại mà còn là hạ tầng số-hạ tầng xanh-hạ tầng thông minh; đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao, logistics hiện đại, bán dẫn, điện tử, AI và các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao thuộc các nhóm ngành ưu tiên: Logistics (vận tải đường bộ/thủy/hàng không, dịch vụ phụ trợ kho bãi, trung tâm trung chuyển container quốc tế); sản xuất công nghệ cao (thiết bị bán dẫn, lắp ráp/thử nghiệm/đóng gói chip bán dẫn); sản xuất phương tiện vận tải, linh kiện máy bay và phụ trợ hàng không; công nghiệp điện tử tiên tiến; cơ khí tiên tiến (robotics, tuabin điện gió, pin xe điện), dược phẩm, công nghệ sinh học và công nghiệp hỗ trợ.

Theo Tiến sỹ Yap Kwong Weng (lãnh đạo Tập đoàn YCH Group-Singapore), YCH Group là tập đoàn logistics và chuỗi cung ứng nội địa lớn nhất Singapore, hiện đang hoạt động tại 15 thị trường với hơn 100 thành phố trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (EAGLE FTZ) là nơi Tập đoàn YCH và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng lựa chọn để cùng hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics của khu vực.

Tập đoàn không đề xuất ngay lập tức phát triển toàn bộ hơn 70 ha, mà sẽ bắt đầu bằng một mô hình thí điểm thực tế - từ 5 đến 10ha, với khách hàng thực, hàng hóa thực và hoạt động hải quan thực tế.

Song song với hoạt động kinh doanh là một cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) thực chất, nơi các cơ chế về thuận lợi hóa hải quan, chính sách thuế ưu đãi và thương mại số được thử nghiệm ngay trong quá trình vận hành.../.

Khởi động chuỗi dự án 15.000 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng Hơn 15.000 tỷ đồng được rót vào 3 phân khu thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến lịch sử của mô hình kinh tế đặc thù đầu tiên tại Việt Nam.