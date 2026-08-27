Tạo động lực đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động

Ngày 27/8, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao

Theo Báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2021-2025 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt 92.348 tỷ đồng, tăng 10,02% so với năm 2024, đứng thứ 6/34 địa phương trong cả nước về tốc độ tăng GRDP và nằm trong nhóm 6 địa phương có tốc độ tăng GRDP đạt “hai con số.” Quy mô nền kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) có sự tăng trưởng qua từng năm, đến năm 2025 đạt 191.612 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 11,8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 4.042 USD, tăng 10,7%/năm; Năng suất lao động xã hội theo giá so sánh đạt 90 triệu đồng/lao động, tăng bình quân 5,6%/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm theo giá hiện hành đạt hơn 332.660 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 11,8%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 169.510 tỷ đồng, vượt 31,6% so với dự toán, 5 năm liên tiếp vượt thu so với dự toán được giao.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2026 đạt 23.946 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 18.185 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán năm, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2025.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.017 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/8, giải ngân toàn tỉnh đạt 2.797 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 36,2% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% NSĐP. Nếu loại trừ phần vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao cho tỉnh là 743 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh là 38,5%. Từ nay tới cuối năm, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao.

Ngày 27/8, đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Mô hình chính quyền mới vận hành ổn định, hiệu quả

Cũng theo đại diện Quảng Ngãi, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã vận hành ổn định, không bị gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống công việc ở giai đoạn chuyển tiếp.

Hiện nay, Quảng Ngãi đã thực hiện xong việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Nghị định số 185 của Chính phủ và Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ; sau sắp xếp, dự kiến toàn tỉnh giảm từ 1.710 xuống còn 1.098 thôn, tổ dân phố, giảm 612 đơn vị (chiếm 35,78%).

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 57, từ đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57 bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng. Cụ thể, tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh đang từng bước được nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt; Mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ; công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin được chú trọng.

Để tiếp tục hỗ trợ địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Tỉnh về một số nội dung liên quan đến Đề án hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển-đảo quốc gia; Triển khai thủ tục thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 24 kết nối giữa tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và tỉnh Kon Tum (cũ); Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (giai đoạn III và giai đoạn IV); Bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Qua đó, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực, đưa Quảng Ngãi trở thành trung tâm kinh tế biển năng động của Quốc gia.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua với những điểm sáng về thu ngân sách, cơ cấu phát triển kinh tế. Theo Bộ trưởng, cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay cơ bản đi đúng hướng và có xu hướng bền vững. Kinh tế biển, khai thác điện gió, nuôi trồng thủy sản,… đã góp phần quan trọng gìn giữ chủ quyền biển đảo. Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục mở rộng bảo hiểm nông nghiệp để người nông dân yên tâm gắn bó với biển và đề nghị Quảng Ngãi phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch nghỉ dưỡng,… để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội…

Về kiến nghị phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ trưởng cho biết đây không phải vấn đề mới, Chính phủ cũng đã rất quan tâm và có thông báo kết luận về vấn đề này. Ông đề nghị tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Tài chính để sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Về tiềm năng năng lượng tái tạo, điện gió khu vực Kon Tum, Bộ trưởng thống nhất cao và đề nghị Tỉnh triển khai sớm.

Đối với Đảo Lý Sơn, nơi có tiềm năng phát triển về du lịch, Bộ trưởng bày tỏ quan điểm: Tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh phát triển nhưng làm thế nào phải giữ được môi trường. Phát triển theo hướng du lịch sinh thái, tạo không gian trải nghiệm về môi trường biển nhưng không quên phát huy giá trị lịch sử, xây dựng điểm đến khơi dậy lòng tự hào, gìn giữ biển đảo của các thế hệ.

Về hạ tầng đường quốc lộ, Bộ trưởng đánh giá sự cần thiết của các công trình do tỉnh đề xuất đồng thời đề nghị Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng triển khai sớm để mở ra không gian phát triển mới cho Tỉnh và khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh đối với các công trình hạ tầng, đề nghị Tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên. Ngoài việc tạo kết nối kinh tế, phải khai thác triệt để lợi thế, không gian hai bên về đất, khu công nghiệp, du lịch, thương mại, đất đô thị, đất nhà ở,…. Trung ương và địa phương cùng làm. Theo đó, Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ tối đa với tinh thần “nhìn giỏ bỏ thóc,” cùng một đồng tiền mà sử dụng hiệu quả hơn thì không có lý do gì không hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Về đường ven biển, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến với Bộ Xây dựng rà soát kỹ, trên tinh thần với quyết tâm của địa phương thì sẽ nghiên cứu, cân đối trình Chính phủ bố trí vốn để thực hiện. Với tinh thần ủng hộ cao nhất, Bộ Tài chính sẽ rà soát, ưu tiên hỗ trợ tối đa cho tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội, trở thành cực tăng trưởng phía Nam, xứng đáng với truyền thống anh hùng của tỉnh Quảng Ngãi./.

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