Kiosk hành chính công thông minh: Từng bước chuyển sang sử dụng dữ liệu số

Sau hơn 2 tháng đi vào vận hành thí điểm, Kiosk hành chính công thông minh kết hợp hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát huy hiệu quả.

Mô hình giúp rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Đưa công nghệ đến gần người dân

Rạng Đông là xã ven biển của tỉnh Ninh Bình, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông và xã Phúc Thắng cũ với dân số trên 31.800 nhân khẩu.

Sau sáp nhập, xã Rạng Đông nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập và xây dựng mới trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Rạng Đông cho biết, sau hơn một năm hoạt động, đơn vị đã giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, bình quân từ 100 -120 hồ sơ mỗi ngày.

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99%. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét trong tổ chức, vận hành mô hình hành chính công tại cơ sở. Những hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu do sự cố kỹ thuật trong kết nối liên thông chuyên ngành hoặc các trường hợp xác minh đất đai phức tạp.

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, từ tháng 6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Rạng Đông đưa vào vận hành Kiosk hành chính công thông minh kết hợp hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Đây là mô hình “điểm giao dịch số” tự động, tích hợp nhiều chức năng trên một thiết bị; qua đó mở rộng phương thức tiếp cận dịch vụ công, tăng tính chủ động cho người dân và góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Trực tiếp trải nghiệm Kiosk hành chính công, chị Lê Hồng Hảo (thôn 4) đánh giá, quy trình thực hiện khá đơn giản và thuận tiện. Sau khi được cán bộ trung tâm hướng dẫn, người dân có thể tự nhập thông tin, xác thực bằng Căn cước công dân, đưa giấy tờ cần cấp bản sao vào hệ thống và nhận kết quả ngay tại chỗ. Cách làm này giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính.

Theo anh Vũ Minh Hiếu, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Rạng Đông, Kiosk hành chính công thông minh được vận hành theo mô hình tự phục vụ, giúp người dân chủ động thực hiện các thủ tục hành chính.

Thời gian đầu triển khai, trung tâm bố trí cán bộ trực tại Kiosk để hướng dẫn người dân làm quen với qui trình. Khi đã nắm được các bước thao tác, người dân có thể tự thực hiện ở những lần sau, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ hành chính.

Với hơn 200 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Định phải xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Việc đưa Kiosk hành chính công thông minh vào sử dụng đã góp phần đổi mới phương thức phục vụ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các giao dịch đơn giản, giảm thời gian chờ đợi, giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ.

Chị Mai Thị Hạnh (tổ dân phố Vị Hoàng) chia sẻ, chị đến trung tâm để đăng ký thủ tục kinh doanh hộ gia đình. Được cán bộ hướng dẫn thao tác trên Kiosk, chị thấy các bước thực hiện khá đơn giản, giao diện trực quan, tương tự các ứng dụng trên điện thoại. Sau khi làm quen, những lần giao dịch sau chị có thể thực hiện trực tuyến, không phải đến trung tâm.

Ông Trần Quang Thành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Định cho biết, sau hơn 2 tháng vận hành, gần 1.000 công dân đã trải nghiệm các thủ tục hành chính trên Kiosk.

Trung tâm bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp trong giai đoạn đầu để người dân làm quen với thiết bị. Nhờ giao diện trực quan, các bước thao tác đơn giản, người dân có thể nhanh chóng tự thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử; từ đó có thêm kỹ năng và tự tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà không phải đến trực tiếp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Rạng Đông hướng dẫn người dân thực hiện thao tác tại Kiosk hành chính công. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Từng bước hình thành nền hành chính số

Không chỉ hỗ trợ người dân thực hiện một số giao dịch đơn lẻ, Kiosk hành chính công thông minh được tích hợp nhiều tiện ích, từ cung cấp thông tin đến thực hiện và đánh giá kết quả giao dịch.

Người dân có thể tra cứu thủ tục, qui trình, thành phần hồ sơ; đăng nhập, xác thực bằng VNeID hoặc Căn cước công dân gắn chip; nộp hồ sơ trực tuyến, quét và số hóa giấy tờ, thanh toán điện tử, lấy số thứ tự tự động và đánh giá mức độ hài lòng sau khi hoàn thành giao dịch.

Điểm đáng chú ý của mô hình là việc ứng dụng dữ liệu số để đơn giản hóa qui trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thay vì phải chuẩn bị nhiều bản photocopy và chờ cán bộ tiếp nhận, người dân có thể lựa chọn thủ tục trên hệ thống, đưa bản gốc giấy tờ vào thiết bị và thực hiện xác thực bằng Căn cước công dân gắn chip.

Hệ thống tự động nhận diện, số hóa, đối chiếu thông tin, chuyển dữ liệu đến cán bộ xử lý và tạo lập bản sao điện tử. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian giao dịch, giảm các khâu trung gian mà còn góp phần hạn chế việc sử dụng hồ sơ giấy, tăng tính chính xác, công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Việc triển khai Kiosk hành chính công thông minh là bước đi cụ thể của Ninh Bình trong thực hiện Đề án 06 và xây dựng nền hành chính số. Theo kế hoạch, mô hình được thí điểm tại 10 xã, phường; sau đó từng bước nhân rộng ra các địa phương khác.

Từ cách tiếp cận này, công tác giải quyết thủ tục hành chính từng bước chuyển từ hồ sơ giấy sang sử dụng dữ liệu số; giảm giấy tờ, thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại lễ ra mắt Kiosk hành chính công thông minh (6/2026), bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc đưa hệ thống vào phục vụ tại các cơ sở, chi nhánh của trung tâm phục vụ hành chính công là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số của tỉnh.

Mô hình góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công, đưa các tiện ích số đến gần người dân hơn, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ./.

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