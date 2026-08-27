Đi trước một bước trong phòng dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng

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Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa mưa, làm gia tăng nguy cơ sốt xuất huyết Dengue, đồng thời bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng diễn biến phức tạp khi học sinh trở lại trường.

Trước tình hình này, Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, kiểm soát nguồn lây, hạn chế số ca mắc, bệnh nặng và tử vong.

Báo cáo Sở Y tế cho thấy, tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có diễn biến phức tạp. Số ca mắc cả hai bệnh đều có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, tính đến hết tuần 33/2026, Lâm Đồng ghi nhận hơn 3.500 ca sốt xuất huyết, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh xuất hiện tại 122/124 xã, phường, đặc khu.

Toàn tỉnh ghi nhận 87 ca sốt xuất huyết nặng và 1 trường hợp tử vong. Riêng bệnh tay chân miệng, số ca mắc ghi nhận gần 3.560 ca, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Theo Sở Y tế, thời tiết mưa nhiều trong giai đoạn hiện nay là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn phát triển, làm gia tăng nguy cơ phát sinh và lan rộng sốt xuất huyết.

Trong khi đó, bệnh tay chân miệng có nguy cơ gia tăng khi học sinh trở lại trường, làm tăng khả năng lây lan trong trường học và cộng đồng… là những nguyên nhân khiến bệnh gia tăng.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, ngành Y tế Lâm Đồng đã tăng cường giám sát, phân tích và xử lý, dập dịch, nhất là các địa bàn có số mắc cao, gia tăng nhanh hoặc nguy cơ bùng phát.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng các địa phương tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy thường xuyên, liên tục, nhất là tại các khu vực có ổ dịch.

Đối với bệnh tay chân miệng, ngành Y tế phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm soát dịch trong trường học đối với nhóm trẻ mẫu giáo, nhà trẻ; phát hiện sớm và xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường khám, phát hiện sớm, phân loại, thu dung và điều trị người bệnh, chú trọng nhận diện các dấu hiệu cảnh báo, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị và chủ động phương án chuyển tuyến nhằm hạn chế bệnh nặng và tử vong.

Tại cộng đồng, UBND các xã, phường, đặc khu huy động thôn, buôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước, nơi sinh sản của muỗi và vận động người dân thực hiện “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch để phòng bệnh.

Để chủ động kiểm soát, hạn chế số ca mắc, số trường hợp tử vong, ngày 26/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh tay chân miệng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát, phân tích diễn biến dịch bệnh và cảnh báo nguy cơ hằng tuần đến từng xã, phường, đặc khu; xác định các địa bàn có số mắc cao, gia tăng nhanh hoặc có nguy cơ bùng phát để kịp thời triển khai biện pháp xử lý.

Ngành Y tế đồng thời tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các địa phương có dịch hoặc nguy cơ cao; bảo đảm đầy đủ nhân lực, vật tư, thuốc, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác chăm sóc, cấp cứu và điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trường học; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi; chủ động theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác để kịp thời xử lý, cách ly, báo cáo theo hướng dẫn, không để dịch bệnh lây lan trong trường học và cộng đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu phải huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức tổng vệ sinh, loại bỏ vật dụng phế thải có khả năng chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình, cơ quan, trường học và khu vực công cộng.

Đặc biệt, các địa phương tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần tại khu vực có ổ dịch hoạt động và 2 tuần/lần trong các tháng cao điểm.

Trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và ngành chức năng, ý thức và sự chủ động của người dân có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả kiểm soát dịch bệnh.

Ngành Y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra, đậy kín các dụng cụ chứa nước; cọ rửa dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và loại bỏ các vật dụng có nước đọng, vật phế thải xung quanh nơi sinh sống.

Người dân cần thực hiện tốt “3 sạch”, đặc biệt tại gia đình có trẻ nhỏ và trường học. Khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà./.

Hà Nội: Kích hoạt cao điểm chống dịch, chặn nguy cơ bệnh sốt xuất huyết lây lan Từ ngày 7-14/8, thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã, tăng 81 trường hợp so với tuần trước; ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới.

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