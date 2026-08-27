Tây Ninh: Rà soát và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng thời chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.851 thủ tục hành chính; trong đó 1.423 thủ tục do cấp tỉnh giải quyết và 428 thủ tục do cấp xã giải quyết. Để đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết đối với 83 thủ tục hành chính trọng tâm, tỉnh đã công bố giảm thời gian cho 26 thủ tục (25 thủ tục cấp tỉnh, 1 thủ tục cấp xã).

Đối với 57 thủ tục còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện phương án để hoàn thành công bố cắt giảm trước khi kết thúc năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, việc làm và đầu tư; nổi bật là 1 thủ tục xuất nhập cảnh đã rút ngắn 50% thời gian giải quyết (từ 16 ngày xuống còn 8 ngày), tiết kiệm khoảng 2,39 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Về chuyển đổi số, tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 83,03%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số đạt 47,32%. Đối với công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị tính từ ngày 1/6 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận 325 trường hợp; đã xử lý 297 trường hợp, 28 trường hợp đang trong hạn xử lý (đạt100% đúng hạn) và mức độ hài lòng của người dân đạt 96%.

Riêng trong tháng 8/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã công bố 472 thủ tục hành chính, bao gồm 52 thủ tục mới, 234 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 19 thủ tục thay thế và 167 thủ tục bãi bỏ. Các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận 72.016 hồ sơ thủ tục hành chính.

Trong số 43.229 hồ sơ đã giải quyết có 22.994 hồ sơ trước hạn, 19.852 hồ sơ đúng hạn và 383 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,89%). Số hồ sơ trễ hạn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai (284 hồ sơ) và xây dựng (51 hồ sơ). Nguyên nhân chính do sự phối hợp thẩm định giữa các cơ quan chưa chặt chẽ và một số cán bộ chưa nắm vững quy trình chuyên môn.

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục đẩy nhanh rà soát và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ưu tiên các thủ tục có nhiều hồ sơ, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; hoàn thành việc công bố cắt giảm tối thiểu 10% thời gian cho các thủ tục còn lại.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị và địa phương có tiến độ chậm hoặc nhiều hồ sơ trễ hạn, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để kịp thời chấn chỉnh.

Tỉnh khắc phục tình trạng trễ hạn hồ sơ đất đai thông qua việc phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đồng thời hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục điện tử; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng cán bộ và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp./.

Tây Ninh không để điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế Tỉnh Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng hấp thụ nguồn lực đầu tư.

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