Tuyên Quang: Lấy dân làm gốc bắt đầu từ hiểu dân cần gì thay vì theo báo cáo

Chính quyền cơ sở tại Tuyên Quang đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân và chủ động phục vụ nhân dân.

Không chỉ tiếp nhận ý kiến tại trụ sở, cán bộ chính quyền còn tích cực xuống thôn, bản, dự họp, gặp gỡ, lắng nghe để nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, từ đó đưa ra quyết sách sát thực tế.

Lắng nghe từ cơ sở

Tại các xã vùng cao, vùng núi tỉnh Tuyên Quang, nhiều thôn, bản cách trung tâm xã hàng chục cây số, địa hình chia cắt, đi lại còn không ít khó khăn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân không chỉ được đo bằng quãng đường.

Sự gần dân trước hết được thể hiện ở việc cán bộ có xuống cơ sở, lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm và quan trọng hơn là kịp thời giải quyết việc phát sinh từ cuộc sống.

Địa bàn xã Minh Ngọc sau sáp nhập rộng khoảng 163km2 với 18 thôn, hơn 7.700 nhân khẩu; địa hình núi đá chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều hạn chế. Trong điều kiện đó, chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền, nắm tình hình và định hướng dư luận phải được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng địa bàn.

Ông Trương Trung Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Ngọc cho biết điều quan trọng trong công tác tuyên truyền ở cơ sở là không chỉ đưa chủ trương đến với người dân mà phải tạo được sự tương tác hai chiều. Cán bộ phải nắm được người dân đang quan tâm vấn đề gì, những khó khăn nào cần tháo gỡ để từ đó lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp và tham mưu giải quyết sát thực tế.

Khi chính quyền hiểu dân, nói cho dân hiểu và giải quyết được những việc dân quan tâm thì chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận từ cơ sở.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Chải (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Cách tuyên truyền này cho thấy sự thay đổi là chính quyền không chỉ đưa thông tin đến dân mà còn phải đưa cán bộ đến gần dân để lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Lấy dân làm gốc vì thế bắt đầu từ việc hiểu dân cần gì, thay vì chỉ nhìn vào báo cáo hay những con số trên giấy.

Anh Giàng A Lầu, thôn Bách Sơn, xã Minh Ngọc chia sẻ cán bộ xã thường xuyên xuống thôn thăm hỏi bà con. Có gì khó, cái gì chưa rõ thì bà con hỏi, cán bộ giải thích cho bà con hiểu và làm nên bà con phấn khởi, tin tưởng cán bộ.

Là địa bàn có thế mạnh du lịch trên vùng cao nguyên đá, xã Đồng Văn chú trọng đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện phát triển dịch vụ và quảng bá sản phẩm địa phương.

Chính quyền thường xuyên xuống cơ sở, nắm tình hình đời sống, sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các kiến nghị. Qua đó, 100% phản ánh của người dân được xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở; gần 100% hồ sơ phát sinh mới được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch.

Cùng với phát triển du lịch, địa phương còn chú trọng xây dựng hình ảnh Đồng Văn xanh, sạch, an toàn, tạo sự yên tâm cho du khách về lưu trú, ăn uống, giá cả và các dịch vụ.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn nêu rõ thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dịch vụ công về gần dân; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển du lịch, dịch vụ gắn với giữ gìn an ninh, trật tự và bản sắc địa phương.

Chị Phạm Thị Huyền, hộ kinh doanh tại phố cổ Đồng Văn cho hay, những kiến nghị của hộ kinh doanh như chị được chính quyền tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết khá nhanh. Có việc chưa rõ chị cũng cán bộ hướng dẫn cụ thể, giải quyết nhanh nên người dân yên tâm làm ăn, kinh doanh.

Ngày càng gần dân, sát cơ sở

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Chải (Tuyên Quang) hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Hiện nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ thay đổi cách tổ chức bộ máy mà còn đặt cấp xã vào vị trí chủ động hơn trong giải quyết công việc.

Tại xã Thuận Hòa, chính quyền rà soát, phân công rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao; công việc thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết ngay, những vấn đề vượt thẩm quyền chủ động phối hợp, đề xuất hướng giải quyết.

Ông Lê Đức Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa cho biết việc nào trong thẩm quyền thì xã giải quyết ngay, việc vượt thẩm quyền thì chủ động phối hợp, đề xuất cấp trên, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Cách làm này đang tạo chuyển biến rõ trong chất lượng phục vụ. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thuận Hòa, 99,63% hồ sơ được giải quyết trước hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 98%.

Đây là kết quả cho thấy khi thẩm quyền, trách nhiệm được đưa về gần cơ sở, người dân có thể tiếp cận và giải quyết công việc thuận tiện hơn. Nhưng với vùng cao, "phục vụ dân" không thể chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng.

Một số thôn còn thiếu sóng điện thoại, mạng internet không ổn định, người dân chưa quen thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, cán bộ cơ sở phải trực tiếp hướng dẫn, giải thích, thậm chí hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn thông tin địa bàn xã vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên xã luôn bố trí cán bộ xã, cán bộ thôn bám cơ sở, tuyên truyền, giải thích bằng tiếng dân tộc khi cần thiết để bà con dễ nghe, dễ hiểu, nắm được chủ trương, chính sách và biết quyền lợi, trách nhiệm của mình. Khi người dân hiểu thì việc triển khai, vận động cũng thuận lợi hơn, tạo được sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, sự chuyển biến rõ nhất là chính quyền ngày càng gần dân, sát cơ sở, chủ động lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Từ những cuộc họp thôn, buổi sinh hoạt Chi bộ đến từng thủ tục hành chính, công trình dân sinh, tinh thần lấy dân làm trung tâm đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiệu quả và vì cuộc sống nhân dân./.

Từ mô hình chính quyền hai cấp đến những đổi thay ở vùng biên Tuyên Quang Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang đã đổi mới mạnh mẽ, giúp bộ máy gần dân hơn và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

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