Cà Mau quyết liệt chống khai thác IUU, đã số hóa quản lý toàn bộ tàu cá

Là một trong những địa phương sở hữu ngư trường trọng điểm phía Nam với chiều dài bờ biển lớn và số lượng tàu cá đông đảo, tỉnh Cà Mau xác định việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Với quy mô hơn 5.100 tàu cá, địa phương đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc.

Hệ thống VMS cùng dữ liệu VNFishbase được vận hành, giám sát liên tục 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, cảnh báo các trường hợp có dấu hiệu vi phạm ranh giới trên biển.

Để đạt được những con số tích cực trên, tỉnh Cà Mau đã tăng cường rà soát, số hóa hồ sơ tàu cá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các quy định về truy xuất nguồn gốc và những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường châu Âu (EU).

Lực lượng chức năng địa phương đã đưa vào vận hành hiệu quả Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) và ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (eLogbook).

Việc phối hợp giữa lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản và cơ quan quản lý cảng cá được duy trì thường xuyên, giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào bến, truy xuất nguồn gốc hải sản và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; nhanh chóng khắc phục các khuyến nghị của Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC).

Nhằm khắc phục triệt để các hạn chế và chuẩn bị tốt nhất cho đợt làm việc với Đoàn Thanh tra EC, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa có chỉ đạo hỏa tốc đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trong đó, cần chú ý đến công tác Quản lý đội tàu.

Cụ thể, cần rà soát, quản lý chặt chẽ từng tàu cá; đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa dữ liệu thực tế và các hệ thống (đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, VMS, VNFishbase, xuất nhập bến). Tàu không đủ điều kiện phải xác định rõ vị trí, tình trạng, chủ tàu và phân công người chịu trách nhiệm quản lý, không để khoảng trống.

Cùng với đó, trong công tác kiểm soát VMS và ngăn chặn vi phạm, các cơ quan chức năng cần xác minh, xử lý và cập nhật kết quả đầy đủ đối với 100% trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới, hành trình bất thường; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.

Đặc biệt là phải rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc IUU; trường hợp vi phạm phải lập hồ sơ, xử lý theo quy định và cập nhật đầy đủ kết quả vào cơ sở dữ liệu; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử lưu ý đối với việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, cần kiểm soát minh bạch toàn bộ chuỗi từ tàu cá, nhật ký khai thác, cảng cá, sản lượng, nguyên liệu đến doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ việc đồng bộ dữ liệu và bằng chứng, tăng cường đối khớp dữ liệu VNFishbase, VMS, eCDT; xử phạt, xuất nhập bến và các cơ sở dữ liệu liên quan; chỉ xác định nhiệm vụ hoàn thành khi có kết quả thực tế và đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, bằng chứng kiểm chứng.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung tạo chuyển biến thực chất đối với việc tổ chức tự kiểm tra, rà soát trước khi làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC).

Nhất là cần chủ động kiểm tra theo phương pháp truy xuất thực tế đối với các hồ sơ, đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tập trung vào tàu cá, trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới, doanh nghiệp, lô hàng thủy sản và các nội dung có nguy cơ phát sinh sai sót.

Kết quả kiểm tra phải bảo đảm thống nhất giữa dữ liệu-hồ sơ-thực tế; trường hợp phát hiện sai lệch, thiếu hồ sơ, dữ liệu hoặc chưa bảo đảm yêu cầu phải khẩn trương khắc phục, hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; không báo cáo hình thức, không hợp thức hóa hồ sơ, không báo cáo hoàn thành khi chưa có kết quả thực tế. Đối với nhiệm vụ chưa hoàn thành, phải xác định rõ nội dung, nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và giải pháp khắc phục./.

Cà Mau triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU Là một trong những địa phương sở hữu ngư trường trọng điểm phía Nam với chiều dài bờ biển lớn và số lượng tàu cá đông đảo, tỉnh Cà Mau xác định việc tháo gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ chính trị hàng đầu