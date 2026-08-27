8.100 lá cờ Tổ quốc tạo nên hình hài đất nước

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8, tại Công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đã tham gia ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc. Hoạt động được đăng ký xác lập Kỷ lục Việt Nam, tạo dấu ấn đặc biệt trong không khí cả nước hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc.

Từ sáng sớm, Công viên Ba Tơ trở nên rộn ràng với sự góp mặt của nhiều tầng lớp nhân dân. Theo sơ đồ được chuẩn bị, từng lá cờ đỏ sao vàng lần lượt được đặt vào vị trí, kết nối những phần riêng lẻ thành hình bản đồ Việt Nam. Không khí hào hứng, phấn khởi lan tỏa, nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh đẹp về khoảnh khắc đặc biệt này.

Chị Phạm Thị Nương Nương, 36 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ cho biết, chị rất háo hức, chờ đợi và có mặt từ rất sớm khi sự kiện này diễn ra. Việc trực tiếp cùng mọi người tạo nên hình ảnh đất nước từ những lá cờ Tổ quốc là hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc và khát vọng quê hương ngày càng phát triển, vươn xa.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Đối với thế hệ trẻ, chương trình mang đến trải nghiệm trực tiếp về lịch sử và truyền thống dân tộc. Em Nguyễn Lê Trà My, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn chia sẻ, việc được góp sức tạo nên bản đồ Việt Nam giúp em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ đó, mỗi học sinh càng ý thức hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống và đóng góp phần nhỏ sức mình cho sự phát triển của đất nước.

Ông Trần Đình Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Lộ nhấn mạnh, 8.100 lá cờ hôm nay không đơn thuần là 8.100 mảnh ghép tạo nên một mô hình bản đồ Việt Nam, mà là tình cảm dành cho Tổ quốc, là hình ảnh đẹp về sức mạnh của đoàn kết, của lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn lịch sử không chỉ được nhắc lại bằng những trang sách, câu chuyện, còn được cảm nhận, được trải nghiệm và được lan tỏa bằng chính sự tham gia của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc được tiếp nối bằng những trải nghiệm cụ thể, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Đặc biệt, ý nghĩa của chương trình sẽ càng trọn vẹn hơn khi tinh thần yêu nước được gắn với trách nhiệm và sự sẻ chia; cùng chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những người cần được cộng đồng quan tâm. Đó cũng là cách để tình yêu Tổ quốc được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, nhân văn trong đời sống.

Ông Trường bày tỏ hy vọng từ sự kiện này, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh cũng như mỗi người dân Nghĩa Lộ sẽ cùng nhau lan tỏa tinh thần: Mỗi lá cờ - một niềm tự hào. Mỗi bàn tay - một sự chung sức.

Mỗi người dân - một tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những điều giản dị đó, chúng ta cùng tạo nên một Nghĩa Lộ đoàn kết hơn, văn minh hơn, năng động hơn và đầy khát vọng vươn xa./.

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