Bão số 4 và mưa lũ làm 3 người chết, nhiều thiệt hại nặng nề ở các địa phương

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ ngày 27/8, bão số 4, mưa lũ đã làm 3 người chết (Lạng Sơn 2, Điện Biên 1); 3 người bị thương (Hà Nội 1, Sơn La 1, Quảng Ninh 1); 2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1, Sơn La 1); 1.329 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.758 nhà bị ngập (Lạng Sơn 150, Bắc Ninh 890, Cao Bằng 7, Hà Nội 501, Ninh Bình 226); 2.531 hộ bị chia cắt do đường vào bị ngập (Lạng Sơn 1.230 hộ, Bắc Ninh 1.321 hộ, Thanh Hóa 10 hộ), các địa phương này đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Lĩnh vực nông nghiệp có 32.930ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng (Lạng Sơn 4.130ha, Bắc Ninh 7.316ha, Quảng Ninh 540ha, Hà Nội 1.209ha, Cao Bằng 266ha, Thái Nguyên 1.085ha, Sơn La 79ha, Hưng Yên 250ha, Thanh Hóa 380ha, Hải Phòng 47ha, Ninh Bình 16.115ha, Điện Biên 8ha; Nghệ An 1.506ha); 1.431ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại tại các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Sơn La, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An; 12.060 con gia súc, gia cầm bị chết; 1.007,62ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại ở các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Nghệ An.

Cùng với đó, có 310 điểm giao thông bị sạt lở (Phú Thọ 63, Cao Bằng 27, Bắc Ninh 81, Thanh Hóa 70, Nghệ An 69), 71 điểm giao thông bị ngập úng (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa); 2.135m kè, kênh mương bị hư hỏng (Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An).

Đối với sự cố đê điều đã xảy ra 54 sự cố, trong đó các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đã xảy ra 44 sự cố trên địa bàn các tỉnh, thành phố Bắc Ninh (21), Hưng Yên (01), Hải Phòng (19), Hà Nội (2), Ninh Bình (1).

Các tuyến đê dưới cấp 3 đã xảy ra 10 sự cố trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ (1), Bắc Ninh (7), Quảng Ninh (1), Thanh Hóa (1).

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi, gây ách tắc và cô lập nhiều bản làng. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các địa phương đã khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố. Cơ bản các sự cố đã được xử lý giờ đầu và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Ngoài ra, hiện còn 10.640 khách hàng đang mất điện (Lạng Sơn 5.854, Bắc Ninh 4.121, Ninh Bình 83, Nghệ An 39, Hải Phòng 543).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/8 đến 5/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ khoảng đêm 29-31/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng 02/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 30/8 đến ngày 1/9 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Quảng Trị, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ việc khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn dồn lực khắc phục hậu quả bão số 4 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại các xã biên giới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

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