Nắng nóng kéo dài, hơn 10 nghìn hộ dân Chân Mây-Lăng Cô thiếu nước sạch

Hơn 1 tuần qua, hơn 10 nghìn hộ dân xã Chân Mây-Lăng Cô (thành phố Huế) phải sống chật vật trong cảnh thiếu nước. Nguyên nhân ban đầu do nắng nóng kéo dài, nguồn cung cấp nước của Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO) bị thiếu hụt.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp tìm kiếm nguồn nước mới, nhằm sớm đưa nước sạch trở lại phục vụ người dân.

Chắt chiu tiết kiệm từng giọt nước sạch

Dưới cái nắng hè oi bức đến rát da, khoảng 11 giờ trưa, người dân thôn Thủy Yên Hạ, xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) lũ lượt mang theo mọi vật dụng có thể chứa nước đặt ở trước đường, mỏi mòn chờ xe bồn đi qua để xin lấy từng can nước dùng tạm cho sinh hoạt và ăn uống.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, hơn một tuần qua, cuộc sống của họ chật vật, đảo lộn vì thiếu và mất nước. Bà Trương Thị Thụy (60 tuổi) buồn bã chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên thôn tôi phải đối mặt với tình trạng mất nước. Nguồn nước sinh hoạt bị cắt khiến cuộc sống của cả gia đình dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Để có nước dùng, con tôi phải chạy xe gần 3km lấy nước. Việc cấp nước miễn phí bằng xe bồn mới chỉ được thực hiện khoảng 4 ngày nay, nhưng người dân vẫn phải đứng chờ mỏi mòn. Ai lơ đãng bỏ lỡ chuyến xe thì cả ngày hôm đó đành phải chịu cảnh thiếu nước."

Chỉ tay vào cây cối đang héo úa vì thiếu nước, bà Đặng Thị Nở, người dân thôn Thủy Yên Hạ, xã Chân Mây - Lăng Cô ngậm ngùi nói, người còn thiếu nước để uống thì cây cối giờ này sao mà sống nổi. Đặc biệt giữa lúc nắng nóng oi bức thế này, nhu cầu sử dụng nước càng tăng cao.

Thế nhưng, gia đình vẫn phải chắt chiu từng giọt. Nước sạch chỉ dành cho ăn uống. Ai cũng mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp kịp thời, cấp đủ nước để người dân sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Thiếu nước đã khiến anh Ngô Phước Cường, người dân thôn Thủy Yên Hạ phải đối mặt với không ít khó khăn. Những ngày đầu bị cắt nước, anh phải chạy xe máy khoảng 2-3 km để lấy từng thùng nước về dùng tạm cho sinh hoạt của cả gia đình.

Anh Cường mệt mỏi chia sẻ: "Tình trạng mất nước kéo dài khiến cuộc sống của người dân nơi đây gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Gia đình phải hạn chế tắm giặt, vệ sinh. Đặc biệt, mỗi ngày đều sống trong cảm giác mệt mỏi, ngóng chờ xe bồn chở nước đi qua nhà, vừa mất thời gian vừa tốn công sức."

Thiếu nước đã khiến anh Ngô Phước Cường, người dân thôn Thủy Yên Hạ, xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) phải đối mặt với không ít khó khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khẩn trương xây dựng hệ thống cung cấp nước mới

Theo Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô, hiện nay nhiều thôn trên địa bàn đang rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, với tổng số hộ bị ảnh hưởng lên đến khoảng 10.000 hộ.

Ông Hồ Quang Huy, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô cho hay, do nắng nóng kéo dài, hầu hết các nguồn nước trên địa bàn đều bị cạn kiệt. Tổng công suất cung cấp nước hiện chỉ còn khoảng 8.500 m³/ngày-đêm, trong khi nhu cầu sử dụng lên đến 12.000 m³/ngày-đêm, dẫn đến thiếu hụt khoảng 4.000 – 4.300 m³ mỗi ngày-đêm.

Hiện xã đang sử dụng nguồn nước tạm thời từ moong nước (vùng trũng chứa nước) tại khu vực mỏ đá Thừa Lưu, với trữ lượng khoảng 8.000 m³, dự kiến cung cấp trong 4 ngày với lưu lượng 2.000 m³/ngày đêm.

Để bảo đảm nguồn nước ổn định hơn, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với HueWACO tìm ra nguồn cung cấp nước mới, và dự kiến đặt điểm cấp nước tại khu vực hồ Thủy Yên (xã Chân Mây - Lăng Cô) nhằm lấy nước từ hồ này cung cấp cho các khu vực phía dưới.

Đồng thời, xã cũng tạo điều kiện để HueWACO triển khai hệ thống dẫn nước. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, hệ thống sẽ được lắp đặt để phục vụ bà con.

Ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) cho biết, Công ty đã sớm nhận định về nguy cơ thiếu nước. Sau khi có quyết định công bố tình trạng thiếu nước do khô hạn, công ty được phép khai thác nguồn nước từ moong đá Thừa Lưu.

Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước suy giảm rất nhanh. Đến thời điểm hiện tại, moong nước này gần như cạn kiệt, chỉ còn khả năng khai thác thêm khoảng 2-3 ngày với công suất 2.000 m³/ngày-đêm.

Trước thực tế này, công ty đã báo cáo thành phố và đề xuất tạo nguồn nước mới cho xã Chân Mây - Lăng Cô. Cụ thể, đề xuất lấy nước từ hồ chứa Thủy Yên để đầu tư khẩn cấp một cụm xử lý công suất 4.000 m³/ngày-đêm, đồng thời thi công khoảng 5 km đường ống để hòa vào hệ thống hiện hữu, nhằm bảo đảm cấp nước ổn định cho địa bàn trong thời gian tới.

Đề xuất này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn, thống nhất phương án.

Trước khi có quyết định chính thức, công ty đã chủ động chuẩn bị máy móc, thiết bị và nhân lực sẵn sàng. Ngay khi được cấp phép, đơn vị sẽ tổ chức thi công ngày đêm, nỗ lực đưa hệ thống vào hoạt động sớm nhất để cấp nước trở lại cho người dân.

Trước mắt, trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, công ty đã khoanh thành 6 vùng, trong đó có những khu vực nước yếu và một số nơi mất nước tạm thời, cục bộ.

Đơn vị đã chủ động thông báo cho người dân và chính quyền địa phương để bà con tranh thủ dự trữ nước trong khung giờ có nước, phục vụ nhu cầu ở những thời điểm nước yếu hoặc mất nước.

Song song đó, công ty tăng cường phương tiện cấp nước lưu động bằng xe bồn tại các vùng nước yếu, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất cho người dân trong lúc chờ nguồn nước từ cụm xử lý mới.

Đồng thời, công ty đang vận hành 5 trạm bơm tăng áp để lấy trung bình từ 1.800 đến 2.000 m³/ngày đêm từ Nhà máy nước Lộc An, cấp bổ sung và hỗ trợ cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô./.

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