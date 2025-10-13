Mất điện, thiếu nước sạch do lũ, Hà Nội còn hơn 2.100 ngôi nhà bị ngập

Ngày 13/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục rút, song một số khu dân cư ở Hà Nội vẫn còn ngập. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 11 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn 2.161 nhà bị ngập do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo).

Tại một số địa phương như xã Đa Phúc có n​hững khu vực còn mênh mông nước. Những ngày qua, điện mất, nước sạch khan hiếm, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, sau khi nước rút xuống, khắp nơi lại ngổn ngang bùn đất.

Nước rút chậm, cuộc sống đảo lộn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, sáng 13/10, đường dẫn vào thôn Yên Phú (xã Đa Phúc) vẫn ngập nặng. Người dân ngồi trên các bao cát, xô chậu úp ngược để tránh ẩm. Những chiếc thuyền tạm, làm từ xốp và tôn, vẫn được dùng để di chuyển trong một số ngõ nhỏ.

Ông Hoàng Văn Tuyền cho biết nhà ông bị ngập gần 2m suốt hai ngày liền, toàn bộ đồ đạc trong tầng 1 đều hư hỏng. “Từ đêm 9/10, chúng tôi sống trong cảnh tối om, không điện, không nước sạch. Mấy hôm ngập, chúng tôi thức trắng, nước dâng đến đâu thì dời đồ lên đến đấy,” ông Tuyền rầu rĩ.

Đỉnh điểm khi nước dâng lên cao nhất, lên bậc cầu thang thứ 9, tầng 2, gia đình ông Tuyền phải tự chế xuồng để đi lại và di chuyển.

Cách đó không xa, bà Trương Thị Vẻ (thôn Yên Phú) đang dọn dẹp cùng với cháu mình. Trong câu chuyện với phóng viên, bà kể: “Nước ngập cao, lên nhanh lắm tôi ở với cháu, cả 2 bà cháu sợ nên chạy lên tầng 2 tránh lũ. Không biết bơi nên đợi khi nước bắt đầu rút thì tôi dọn dần.”

Người dân chia sẻ nước sinh hoạt. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Những ngày qua, dù chân đang bị tràn dịch k​hớp gối nhưng bà Vẻ vẫn phải bó qua loa lại để lội nước để dọn dẹp nhà cửa, chống chọi với lũ. Về nước sạch, bà cho biết có nước sinh hoạt do các mạnh thường quân, bà con chia sẻ, giúp đỡ, nhưng chỉ đủ ăn, không dám dùng để tắm.

Đến chiều qua, mực nước đã hạ xuống nhưng nhiều khu dân cư vẫn còn ngập sâu. Dù mặt đường chính đi vào xã đã khô thoáng, nhưng các ngõ nhỏ vẫn ngập sâu và nước xuống rất chậm do hệ thống cống thoát nước bị tắc. Vì vậy, hệ thống điện chưa thể khôi phục do nguy cơ rò rỉ, chập điện; trong khi mạng lưới cấp nước sạch cũng tạm ngừng hoạt động vì đường ống bị ngập.

Tại các ngõ nhỏ, người dân phải kê giường, bàn ghế, tủ lạnh lên cao để tránh hư hỏng. Từ hôm qua đến nay, không khí oi bức, mùi ẩm mốc, bùn đất và rác thải bốc lên nồng nặc.

Người dân xã Đa Phúc cho biết đây được xem là trận ngập lịch sử trên địa bàn. Dẫu mất mát không nhỏ, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, coi thiệt hại mùa màng chỉ là “cái giá phải trả” để đổi lấy sự an toàn cho gia đình.

Bà Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1967) cho biết từ hôm ngập đến bây giờ, bà chưa thể chợp mắt, chỉ mong nước rút nhanh để dọn. Những ngày trước, khi nhận thông tin về lũ lụt, gia đình bà đã thức trắng đêm để chạy lũ và đưa đàn lợn lên xã Xuân La để tránh lũ.

“Mỗi ngày, dù mực nước cao xấp xỉ đầu người, nhà tôi vẫn phải bơi qua để ra đường lớn bắt xe lên Xuân La cho đàn lợn ăn,” bà Hằng nói.

Trong những ngày qua, lực lượng bộ đội và công an vẫn túc trực ở các khu vực ngập sâu, dùng xuồng máy đưa nước uống, gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm đến từng hộ. Đỉnh điểm, khi nước ngập cao nhất, lực lượng bộ đội đã giúp đỡ bà con di chuyển và khuân vác đồ đạc đến nơi khô thoáng.

Nhiều mạnh thường quân từ Hà Nội, Bắc Ninh cũng tự nguyện chở nước lọc, bánh mì, sữa đến hỗ trợ dân.

Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền địa phương tổ chức cứu trợ, hỗ trợ người dân các xã Đa Phúc, Trung Giã khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Để sớm ổn định lại cuộc sống ngay sau khi nước rút, những ngày này, người dân các xã Đa Phúc, Trung Giã đã chủ động dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra đầu làng ngõ xóm. Tuy nhiên, tại một số khu vực, bùn, rác và xác động vật bị nước cuốn từ nơi khác về, vẫn còn nằm rải rác trong sân, vườn, mương thoát nước.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhiều hộ dân đã tự mua vôi bột và thuốc khử trùng để rắc quanh nhà để khử mùi, chống dịch.

Chỉ riêng xã Đa Phúc, do ảnh hưởng bởi lũ, hơn 1.500 hộ dân bị ngập. Trong số đó, có khoảng 6.500 người phải sơ tán sang các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học. Trong ngày 12/10, phần lớn người dân đã trở về nhà, song vẫn đối mặt với cảnh thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt.

Tại xã Trung Giã - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ, có 4.041 hộ với 16.417 nhân khẩu bị ngập, cô lập tại 18 thôn. Trong ngày hôm qua, chính quyền xã đã huy động hơn 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ ập đến gây ngập nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề, song giữa muôn vàn khó khăn, tình làng nghĩa xóm lại càng sáng lên. Những ngày qua, nhà nào có máy phát điện thì chia nhau kéo dây, bơm nước sinh hoạt cho cả xóm. Các hộ nhận được đồ cứu trợ cũng chia phần cho hàng xóm chưa kịp nhận.

Nước đóng chai và đồ ăn được phát hai lần mỗi ngày, người đến trước phần cho người đến sau. Nhiều mạnh thường quân vẫn kiên trì vào vùng ngập sâu để phát nước, bánh mì, mì tôm cho từng nhà. Cảnh người dân đỡ nhau qua dòng nước, chuyển đồ cứu trợ bằng thuyền đã trở nên quen thuộc.

Nước cuốn trôi, rác thải trôi nổi gây ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Đến trưa nay, lũ trên các sông đã giảm xuống. Tuy nhiên, theo báo cáo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 11 giờ hôm nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn 2.161 nhà bị ngập.

“Hiện thông tin liên lạc ở các xã Trung Giã và Đa Phúc đã khôi phục, hoạt động bình thường. Các địa phương đang tiếp tục rà soát và tổng hợp công tác khắc phục,” đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), cho biết giai đoạn sau mưa lũ, môi trường đang bị ô nhiễm, xác động vật, rác thải và vi khuẩn dễ phát triển mạnh khi trời nắng ấm.

"Khi có mưa trở lại, nước mưa có thể cuốn theo mầm bệnh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Người dân cần chú ý vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt," ông Trương Bá Kiên khuyến cáo./.

