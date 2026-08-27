Xã hội

Hà Nội: Miễn phí 06 điểm di tích trong ngày Quốc Khánh 2/9

Vào dịp Quốc khánh 02/9/2026, Hà Nội triển khai mở cửa miễn phí 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, giúp người dân và du khách khám phá giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc.

Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)
Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Nhằm góp phần tạo thêm địa điểm tham quan cho người dân, du khách, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản đến gần hơn với công chúng, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm trong ngày Quốc Khánh 2/9, gồm: Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, Đình Kim Ngân số 42 Hàng Bạc, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, Di tích số 22 Hàng Buồm, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ.

Thời gian mở cửa vào sáng từ 8h00 - 12h00 và Chiều từ 13h30 - 17h30.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các phường, xã và doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện phục vụ khách, tăng cường vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng và điều tiết khách, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch về nguồn gắn với lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và yêu cầu các cơ sở dịch vụ nâng cao kỹ năng, thái độ phục vụ trong thời gian cao điểm./.

(Vietnam+)
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Quốc khánh 2/9

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