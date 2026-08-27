Hà Nội: Miễn phí 06 điểm di tích trong ngày Quốc Khánh 2/9

Nhằm góp phần tạo thêm địa điểm tham quan cho người dân, du khách, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản đến gần hơn với công chúng, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm trong ngày Quốc Khánh 2/9, gồm: Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, Đình Kim Ngân số 42 Hàng Bạc, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, Di tích số 22 Hàng Buồm, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ.

Thời gian mở cửa vào sáng từ 8h00 - 12h00 và Chiều từ 13h30 - 17h30.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các phường, xã và doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện phục vụ khách, tăng cường vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng và điều tiết khách, khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch về nguồn gắn với lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và yêu cầu các cơ sở dịch vụ nâng cao kỹ năng, thái độ phục vụ trong thời gian cao điểm./.

Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng trong ngày Quốc khánh 2/9 Việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.