Có 20 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam được đưa vào khai thác dịp 2/9

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 sẽ có 20/21 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo Quyết định số 938/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2023 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm 36 trạm dừng nghỉ.

Trong đó, 7 trạm đã hoàn thành và khai thác gồm: Hà Nội-Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến), Cầu Giẽ-Ninh Bình (một trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ-Mai Sơn (một trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (một trạm Km1+200 trái tuyến giai đoạn 1), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (một trạm Km41+100 cả 2 bên), Bến Lức-Trung Lương (một trạm Km28+200 cả 2 bên).

Với 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc, trong đó có 3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản (gồm: Hữu Nghị-Chi Lăng, Lạng Sơn-Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ quản, Trung Lương-Mỹ Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản); 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản (gồm: Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Long Thành-Bến Lức); 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, 21 trạm gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45; Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Diễn Châu-Bãi Vọt; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Cam Lộ-La Sơn (Km36+500); Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205; Phan Thiết-Dầu Giây; Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng với nhà đầu tư. Ba trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Đến nay, 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ đó là Mai Sơn-Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205.

16 trạm hoàn thành dịch vụ thiết yếu: Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Diễn Châu-Bãi Vọt (bên phải tuyến đang hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác trước 30/8/2026); Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77 (bên trái tuyến đang hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác trước 30/8/2026); Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Phan Thiết-Dầu Giây; Cần Thơ-Hậu Giang; Hậu Giang-Cà Mau.

Hai trạm Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo đang thi công, có trạm tạm phục vụ. Trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 nhận bàn giao mặt bằng 100% ngày 24/8; đang khảo sát, thiết kế, dự kiến tháng 9/2026 thi công.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ tiếp tục làm việc với địa phương để hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Hậu Giang-Cà Mau Km100+200 đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công, ngoài việc đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ trạm theo hợp đồng, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư phải tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thuận lợi, an toàn cho người sử dụng dịch vụ, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư đối với các trạm vi phạm hợp đồng, đồng thời yêu cầu cam kết và có thời hạn khắc phục; trường hợp tiếp tục vi phạm, không có giải pháp khắc phục sẽ giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Cục Đường bộ cũng đôn đốc các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm trên cao tốc Bắc-Nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Đối với các trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc trước đây, Cục Đường bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương và doanh nghiệp đang kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./.

Chi tiết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam khai thác dịp nghỉ lễ 2/9 Các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam được khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, các dịch vụ cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.